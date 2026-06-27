有吉弘行、子どもの試合に夢中になりすぎる父親にドン引き「子どもがイジられるんだよな」

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。6月のアシスタントはピン芸人の松崎克俊と新宿カウボーイの石沢勤です。6月21日（日）の放送では、この日のメッセージテーマ「ダディ」に届いたゲスナー（※当番組でのリスナーの呼称）からのエピソードを紹介します。

◆有吉 ゲスナーの父エピソードに共感

この日は「父の日」ということで、ゲスナーから父にちなんだエピソードを募集しました。まずは「今日は、幼稚園の父親参観の日でした。ただ、その時間はW杯（日本対チュニジア）と丸かぶりだったため、スマホでW杯を観ていた隣のお父さんが『サッカーじゃなくて子どもを見て！』と奥さんにマジギレされていました」というメッセージ。

これに対し、有吉は「まぁ気になるだろうな（笑）。学校側もなかなか調整がつかなかったんだろうけど、周りからしたら『ちょっと（日程を）変えてよ』って思うだろうな」と父親側の事情にも理解を示します。

続いては、ゲスナーが中学生時代の部活動で経験したエピソードです。練習試合中、父親が部員全員に対して、「誰も息子の試合を応援していない！ 俺の応援を見習え！」と怒号が響き、ゲスナー本人は頭が真っ白になったと言います。

そんな内容に「最悪中の最悪だろうな」と同情する有吉。そして、自身も幼少期に似たような経験があったと言い、「小学生のときとか、サッカーの試合で（応援を）張り切るお父さんっているじゃん。それ、みんなでバカにしていたし、結局、その後に子どもがそのことでイジられるんだよな」と回想します。

続けて、「『今のオフサイドだろが！』って言ってるお父さんがいて、その子どもがオフサイドって言われてた（笑）。お父さんのせいでそういうことになりますから」と言い、アシスタントの2人を笑わせていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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