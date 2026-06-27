Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架 地元・長野の「茶臼山動物園」園長からのメッセージに大興奮！ 大好きなウォンバット“ウォレス”くんに思いを馳せる

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。6月22日（月）の放送では、「ミセス掲示板」に届いたメッセージを紹介しました。――藤澤の地元・長野県にある「長野市茶臼山動物園（ながのしちゃうすやまどうぶつえん）」で暮らす人気ウォンバットの「ウォレス」くん。藤澤とのつながりは、2025年9月に放送された朝の情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）への出演がきっかけでした。マンスリーエンタメプレゼンターをつとめた藤澤は、自身の担当コーナー「りょうちゃんの動物メモ」で大好きなウォンバットを紹介するため、事前に地元・長野の長野市茶臼山動物園へと自ら足を運び、下準備をして生放送に臨みました。番組内では、園の人気者であるウォレスくんの愛らしい写真とともに、ウォレスくんの魅力を熱弁。さらに、ウォレスくんの29歳の誕生会が9月14日に開催されることが紹介され、同じく9月14日生まれで当時29歳になるメンバーの大森元貴と「年齢も誕生日のイベント日もまったく同じ」という奇跡的な共通点で大いに盛り上がりました。藤澤もスタジオで「元貴と全く同じ誕生日！」と嬉しそうに語り、ファンの間で瞬く間に拡散されました。その後、2025年9月14日の誕生会には多くのファンが祝福を寄せ、SNSでもトレンド入りを果たしました。

#ウォンバット の[#ウォレス]くん💚



本日🍏、29歳のうぉ誕生会を開きましたぁー🌽✨

大勢の皆さまに祝っていただきました👏✨

これからもウォレスらしくマイペースで元気に過ごしてね😄🩷✨#たくさんのうぉ祝いをいただきありがとうございます😊💗#wombat #茶臼山動物園 #茶臼山恐竜園 #城山動物園 pic.twitter.com/EN7LPTUMw0

— 長野市茶臼山動物園【公式】 (@chausuyamazoo) September 14, 2025さらに当時、この番組「ミセスLOCKS!」でもこの話題が振り返られ、藤澤が「ウォンバットくんを紹介しましたけれども」と話すと、若井滉斗が即座に「ウォレスくん！」と反応。藤澤も笑顔で「そう、ウォレスくん！ 元貴と全く同じ誕生日だからね！」と返し、メンバー同士で仲よくウォレスくんの話題に花を咲かせました。そんな中、今回の放送では、長野市茶臼山動物園の園長から番組にメッセージが届きました。＜藤澤からのメッセージ＞藤澤：生徒の皆さん、こんばんは！ “今”を学ぶ超現代史の講師！ Mrs. GREEN APPLEキーボードの藤澤涼架です！うわっ！ えっ!? ちょっと書き込み!!長野県 ラジオネーム「うぉんばっとLOVE」！（メッセージを）読みましたけれど、これ僕の地元・長野の「長野市茶臼山動物園」園長からの書き込み！ 超うれしい!! メッセージありがとうございます！ウォンバットのウォレスくん元気にしてますか？ 今年の9月で30歳の誕生日を迎えられるということでおめでとうございます！ また会いに行きたいです！ 本当に温かいメッセージありがとうございます！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info