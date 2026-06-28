“今年81歳”タモリ「俺はずっと運だけ」秋元康との対話で見えた“人生論”とは？

TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、タモリさんと秋元康さん。本記事では、タモリさんの“人生哲学”について語った模様を紹介します。

◆タモリが語る“人生”とは

秋元：僕も今68歳で、タモリさんも……。

タモリ：今年の8月で81歳。

秋元：ですもんね。人生を振り返って、“人生”とは何だと思いますか。

タモリ：何だろうね。一番忙しいときなんか、その時代があったかどうかっていうのが抜けちゃってるね。30～40年抜けて今に至っている感じがする。

秋元：そうですね、確かにありますね。

タモリ：完全に忘れたわけじゃないんだけど、抜けてるんだよね。

秋元：あと、例えば、坂道を走ったり、階段を上ったりしたら「よし、ここまでよく上ったな」って感じるけど、その満足感みたいなものはないですよね。いつか何かワープしてここに突然来ちゃった感じがします。

タモリ：そうそう、過程がないね。

◆タモリ「アドバイスできない、本当に運だけだから」

秋元：「タモリさんみたいな人生を歩みたい」と思っている人に向けて、何かアドバイスはありますか？

タモリ：これはね……自分のことに関していうと、本当に運だけだから。アドバイス、人生相談なんてできないもんね。でも求められるんだよね。

秋元：それは求められますよ。もうすぐ81歳になろうという大先輩ですから、人生を楽しむ方法とか、それをみんな欲しいわけじゃないですか。

タモリ：そうそう、求められるので……ちょっと作ろうかと思ってね。

秋元：ハハハ（笑）。

タモリ：感心されたいのはされたいんだけど、（教えられることが）ないので、ちょっと作ろうと思って。

秋元：無着成恭さんみたいなキャラクターを作って（笑）。でも、歳を取ると昔話と自慢話ばかりになってくるじゃないですか。

タモリ：うん。

秋元：だから、ときどきそういういいこと言わないと、ねえ。

タモリ：立場上そうなのよ、本当に困ってるの。

秋元：でも昔、僕は西新宿に住んでいたんですけど、そこの近くの喫茶店で、いわゆる飲み屋のママと、50歳くらいのお父さんがお客でいたんですよ。ママも50歳くらいで、ママのほうが恋愛相談をしていたんです。そうしたら、そのお父さんが「あのね、当たって砕けろだよ」って言ったのを聞いて、「いい言葉だな～」と思って（笑）。人生酸いも甘いも経験してきた人が、中学生みたいなアドバイスをするんだなって。逆にすごくないですか？

タモリ：うん（笑）。

秋元：（タモリさんも）きっと、そういうキャラじゃないですか。策を弄すると策に負けるような気がしますよね。

タモリ：やっぱり、策を弄しちゃダメだね。

秋元：そうですよね。だから、そういう意味では多分、もちろん才能とか努力もあるんでしょうけど、やっぱり運っていうのがすごい……。

タモリ：はっきり言って、俺はずっと“運”だけだから。まぁ、感心されたいことはこの後作るけどね。

秋元：ハハハ（笑）。

＜番組概要＞

番組名：TOKYO SPEAKEASY

放送日時：毎週月-木曜 25:00～26:00

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/speakeasy/

番組公式X：@TokyoSpeakeasy