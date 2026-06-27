阪神・広島、3回終了時点は1-1の同点
2回表に阪神が先制したが、3回裏に広島が名原の適時打で追いついた。序盤を終えて両チームとも1点ずつを奪い合い、互いに譲らない展開となっている。名原は本塁打と打点を記録している。
【スタメン】
広島: 1(中)名原 2(二)菊池 3(右)野間 4(一)坂倉 5(三)小園 6(左)佐藤啓 7(投)床田 8(捕)石原 9(遊)矢野
阪神: 1(中)髙寺 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)前川 7(遊)木浪 8(捕)坂本 9(投)村上
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|67
|36
|30
|1
|.545
|-
|1
|巨人
|68
|36
|30
|2
|.545
|-
|3
|ヤクルト
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|4
|DeNA
|69
|27
|40
|2
|.403
|9
|5
|広島
|66
|25
|38
|3
|.397
|9
|6
|中日
|70
|26
|43
|1
|.377
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|73
|44
|27
|2
|.620
|-
|2
|ソフトバンク
|69
|41
|28
|0
|.594
|2
|3
|日本ハム
|73
|40
|33
|0
|.548
|5
|4
|オリックス
|70
|37
|32
|1
|.536
|6
|5
|ロッテ
|68
|33
|33
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|69
|26
|42
|1
|.382
|16