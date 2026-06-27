阪神・広島、3回終了時点は1-1の同点

2回表に阪神が先制したが、3回裏に広島が名原の適時打で追いついた。序盤を終えて両チームとも1点ずつを奪い合い、互いに譲らない展開となっている。名原は本塁打と打点を記録している。

【スタメン】

広島: 1(中)名原 2(二)菊池 3(右)野間 4(一)坂倉 5(三)小園 6(左)佐藤啓 7(投)床田 8(捕)石原 9(遊)矢野

阪神: 1(中)髙寺 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)前川 7(遊)木浪 8(捕)坂本 9(投)村上

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 69 27 40 2 .403 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 70 26 43 1 .377 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 73 44 27 2 .620 -
2 ソフトバンク 69 41 28 0 .594 2
3 日本ハム 73 40 33 0 .548 5
4 オリックス 70 37 32 1 .536 6
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 69 26 42 1 .382 16