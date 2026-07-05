日本ハム、楽天に2点リードで後半戦へ
日本ハムは3回以降、野村、清宮、進藤のホームラン攻勢で着実に加点。4回に3点、6回に1点を追加し、楽天の初回・2回連続得点を覆した。6回終了時点で5対3とリードを広げ、後半戦へ望みをつないだ。
【スタメン】
楽天: 1(右)中島 大輔 2(一)黒川 史陽 3(中)辰己 涼介 4(左)Ｃ・マッカスカー 5(二)村林 一輝 6(指)浅村 栄斗 7(三)平良 竜哉 8(捕)YG安田 9(遊)宗山 塁 10(投)Ｒ・コントレラス
日本ハム: 1(遊)水野 達稀 2(中)Ｒ・カストロ 3(指)Ｆ・レイエス 4(右)万波 中正 5(三)郡司 裕也 6(左)野村 佑希 7(一)清宮 幸太郎 8(捕)進藤 勇也 9(二)細川 凌平 10(投)福島 蓮
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|72
|38
|33
|1
|.535
|-
|1
|巨人
|73
|38
|33
|2
|.535
|-
|3
|ヤクルト
|73
|38
|34
|1
|.528
|0
|4
|広島
|71
|28
|39
|4
|.418
|8
|5
|DeNA
|74
|29
|42
|3
|.408
|9
|6
|中日
|75
|29
|45
|1
|.392
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|75
|45
|29
|1
|.608
|-
|2
|西武
|79
|44
|32
|3
|.579
|2
|3
|日本ハム
|80
|45
|35
|0
|.562
|3
|4
|ロッテ
|73
|36
|34
|3
|.514
|7
|5
|オリックス
|76
|38
|36
|2
|.514
|7
|6
|楽天
|75
|29
|45
|1
|.392
|16