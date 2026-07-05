日本ハム、楽天に2点リードで後半戦へ

日本ハムは3回以降、野村、清宮、進藤のホームラン攻勢で着実に加点。4回に3点、6回に1点を追加し、楽天の初回・2回連続得点を覆した。6回終了時点で5対3とリードを広げ、後半戦へ望みをつないだ。

【スタメン】

楽天: 1(右)中島　大輔 2(一)黒川　史陽 3(中)辰己　涼介 4(左)Ｃ・マッカスカー 5(二)村林　一輝 6(指)浅村　栄斗 7(三)平良　竜哉 8(捕)YG安田 9(遊)宗山　塁 10(投)Ｒ・コントレラス

日本ハム: 1(遊)水野　達稀 2(中)Ｒ・カストロ 3(指)Ｆ・レイエス 4(右)万波　中正 5(三)郡司　裕也 6(左)野村　佑希 7(一)清宮　幸太郎 8(捕)進藤　勇也 9(二)細川　凌平 10(投)福島　蓮

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 72 38 33 1 .535 -
1 巨人 73 38 33 2 .535 -
3 ヤクルト 73 38 34 1 .528 0
4 広島 71 28 39 4 .418 8
5 DeNA 74 29 42 3 .408 9
6 中日 75 29 45 1 .392 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 75 45 29 1 .608 -
2 西武 79 44 32 3 .579 2
3 日本ハム 80 45 35 0 .562 3
4 ロッテ 73 36 34 3 .514 7
5 オリックス 76 38 36 2 .514 7
6 楽天 75 29 45 1 .392 16