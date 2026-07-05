日本ハム、楽天に2点リードで後半戦へ

日本ハムは3回以降、野村、清宮、進藤のホームラン攻勢で着実に加点。4回に3点、6回に1点を追加し、楽天の初回・2回連続得点を覆した。6回終了時点で5対3とリードを広げ、後半戦へ望みをつないだ。

【スタメン】

楽天: 1(右)中島 大輔 2(一)黒川 史陽 3(中)辰己 涼介 4(左)Ｃ・マッカスカー 5(二)村林 一輝 6(指)浅村 栄斗 7(三)平良 竜哉 8(捕)YG安田 9(遊)宗山 塁 10(投)Ｒ・コントレラス

日本ハム: 1(遊)水野 達稀 2(中)Ｒ・カストロ 3(指)Ｆ・レイエス 4(右)万波 中正 5(三)郡司 裕也 6(左)野村 佑希 7(一)清宮 幸太郎 8(捕)進藤 勇也 9(二)細川 凌平 10(投)福島 蓮

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