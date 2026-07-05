ＤｅＮＡがヤクルトに競り勝ち6-4で勝利

先発投手：ＤｅＮＡは深沢 鳳介が5回0失点の好投（2安打2奪三振）、ヤクルトの吉村 貢司郎は6回5失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：ＤｅＮＡが1点を追加 3回表：ＤｅＮＡが1点を追加 6回表：ＤｅＮＡが3点を追加 注目選手：ヤクルトのＤ・サンタナが1本塁打、4打点の活躍、ＤｅＮＡの佐野 恵太が1本塁打、3安打、2得点の活躍、ＤｅＮＡのＪ・エンカーナシオンが3打点、4安打の活躍。

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