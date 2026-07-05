DeNA、ヤクルトに1点リードで後半戦へ

DeNAは1回と3回に1点ずつ奪うと、6回にエンカーナシオンの2点適時打などで3点を追加し5-0。しかし、6回裏にヤクルトがサンタナの4打点となる一発などで一挙4点を返し、5-4とDeNAが1点差に迫られる展開。

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