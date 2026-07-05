DeNA、ヤクルトに1点リードで後半戦へ

DeNAは1回と3回に1点ずつ奪うと、6回にエンカーナシオンの2点適時打などで3点を追加し5-0。しかし、6回裏にヤクルトがサンタナの4打点となる一発などで一挙4点を返し、5-4とDeNAが1点差に迫られる展開。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 72 38 33 1 .535 -
1 巨人 73 38 33 2 .535 -
3 ヤクルト 73 38 34 1 .528 0
4 広島 71 28 39 4 .418 8
5 DeNA 74 29 42 3 .408 9
6 中日 75 29 45 1 .392 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 75 45 29 1 .608 -
2 西武 79 44 32 3 .579 2
3 日本ハム 80 45 35 0 .562 3
4 ロッテ 73 36 34 3 .514 7
5 オリックス 76 38 36 2 .514 7
6 楽天 75 29 45 1 .392 16