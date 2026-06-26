“北海道在住”5人組バンド・First Love is Never Returned 新曲「Passengers」誕生秘話を明かす！Kazuki Ishida「作曲で行き詰まって『みんな、助けてくれ！』」

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。6月20日（土）の放送は、北海道北広島市にある「ホクレン くるるの杜」から公開生放送でお届け！ ゲストにFirst Love is Never Returned（ファーストラブイズネバーリターンド）のKazuki Ishidaさん（Vo./Gt./Key.）、Keita Kotakemoriさん（Gt./Key./Cho.）をお迎えして、7月1日（水）にリリースされるデジタルシングル「Passengers」について伺いました。First Love is Never Returnedは、2016年にKazuki IshidaさんとYuji Satoさん（Ba.）が前身のバンドを結成し、2018年に今のバンド名に改名。2023年2月から5人体制となりました。現在も全員が地元・北海道札幌市に在住しており、社会人生活を送りながら音楽活動を続けています。遠山：今もお仕事をされながら？Ishida：そうです、みんな社会人をやりながらバンドをやっています。遠山：じゃあ、制作やツアーの期間は、きっと大変なこともたくさんありますよね。Ishida：「有給を活用しながらやっております」という形で、僕ら言っております（笑）。遠山：「東京に出て活動しよう」みたいな話はあったりしたのですか？Ishida：いや、今までなかったですね。逆に、会社員として少し東京にいたこともあるんですけど、音楽活動はずっと札幌でやっています。遠山：それはなぜですか？Ishida：まず全員“北海道が好き”ということと、いろんな人から「札幌で頑張るほうがいいんじゃない」って言われることが多いので。遠山：それは、どういうことなんですかね？Kotakemori：ひと昔前は「バンドは上京してなんぼ」みたいな状況ではあったんですけど、最近はあまり言われなくなったよね。Ishida：あと、夢破れたケースも多く見ていて、それがインプットされているというか。遠山：東京で3年くらいやったけど、ダメでまた戻ってきたみたいな？Ishida：はい。もしかしたら、そういうイメージがあるのかもしれないです。遠山：First Love is Never Returnedの皆さんは、7月1日にデジタルシングル「Passengers」をリリースされます。おめでとうございます！Ishida・Kotakemori：ありがとうございます！お客さん：パチパチ（拍手）！遠山：この曲は、何がきっかけで作り始めようと思ったのですか？Ishida：題材にだんだん困ってきていたときに、自分たちが飛行機で移動していたので、「これをテーマにすれば、自然とリアルな気持ちを出せるのかな」みたいなところから作っていきました。遠山：今回は作詞がIshidaさんで、作曲が（メンバーの）皆さん？Ishida：はい、全員で。遠山：今までも皆さんで曲を作ることはあったと思いますが、今回のケースは久々ですか？Ishida：インディーズ時代の楽曲ぶりかなっていうところですね。遠山：なぜ今回は「全員で作曲してみよう」となったのですか？Ishida：これは、シンプルに作曲で行き詰まって「みんな、助けてくれ！」みたいな感じで……（笑）。遠山：じゃあ、Kotakemoriさんも何か察知した瞬間があったということですか？Kotakemori：そうですね。いつも、レコーディングの前にデモテープが絶対に送られてくるんですけど、それが一向に送られてこなかったんですよ。Ishidaが遠征中の宿とかでも「全然ダメだ」って言いながら作っているのを見ていたんですよ。そのなかで、「今回、各々のパートをみんなに任せたい」みたいな話があったので、ベースはベース、ギターはギター、僕の場合は鍵盤やシンセサイザーとかを各々の思いのもと作ってみた感じです。曲のイメージはある程度もらうんですけど「全然改変していい」ということだったので、けっこう好き勝手にやらせてもらいました。次回6月27日（土）の放送は、HOKUTOさんをゲストに迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ