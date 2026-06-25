「何度も助けられました」俳優の南沙良が、映画『マジカル・シークレット・ツアー』(公開中)のインタビューに応じ、有村架純、黒木華との共演や、印象的なシーンを振り返った。

有村架純と黒木華の印象「そういうところが素敵」「何度も助けられた」

有村主演の同作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが逮捕された“金密輸事件”に着想を得たオリジナルストーリー。2児の母親・和歌子(有村)、借金を抱える研究員・清恵(黒木)、貯金ゼロのキャバ嬢で未婚の妊婦・麻由(南)の3人が、“金の密輸”という闇バイトを通じ、絆を深めていく姿を痛快に描く。

オファーについて、南は「有村さん、黒木さんのお二人とご一緒させていただけるのが、すごく感動でした」とうれしそうに語り、「すごく疾走感があるというか。この物語が映像になったら、どのように表現されるんだろう? って。いろんなワクワクがある作品だなと思いました」と回想。一方で、「ちょうどこの作品の前後で、(演じた役どころが)罪をずっと犯していて……(笑)」とぶっちゃけ、「“あっ! 今度は金の密輸をするのか～”って。どんどんコンプリートしていく感じが面白かったです」と笑みを見せた。

また、共演した有村、黒木に、「撮影しやすい雰囲気を作ってくださって、私はただ、それに甘えながら、背中を見ながら頑張っていった感じです」と感謝。有村については、「すごく引き込まれる方。有村さん独特の雰囲気がちゃんとある方です」と話し、「穏やかでやさしい雰囲気を持っていらっしゃるけど、すごく芯がしっかりしている方。そういうところが素敵」と尊敬の念。黒木についても、「すごい頼りたくなる、肩を借りたくなるような、カッコいい方」と語り、「引っ張ってくださる力がすごく強くて、何度も助けられました」と打ち明けた。

自身初の妊婦役「実は、ちょっとずつお腹が大きくなっていて…」

同作で、初めて妊婦役を演じた南。撮影中は、「実は、ちょっとずつお腹が大きくなっていて。どんどん重みと厚みが増していった」そうで、「撮影で使用する妊婦の疑似ベルトを撮影の間、家に持って帰って、なるべく付けるようにしていました」と役づくりの裏話を披露。また、“金の密輸”に加担する麻由について、「共感はあまりできないというか……」と率直に語り、「私は割と、度胸のない人間で、アメも氷も噛まないタイプの人間なので(笑)。行動で共感することは、あまりなかったですね」と心の内を明かした。

印象的なシーンを聞くと、「シンガポールでの3人のシーンが好き」と返し、「タクシーの中から、和歌子さんが景色を見るところだったり、3人で橋を渡るところとか。誰かのためにずっと生きてきた人が、自分の人生があることに気づいた瞬間みたいな」「これから何がはじまるんだろう? みたいなワクワク感がある」とにっこり。最後は、「3人が身を置いている環境は、明るいものではないけど。思わず笑ってしまうシーンもあり、疾走感のある作品になっているんじゃないかと思います。ぜひ、3人の行く末をクスッと笑っていただけたらうれしいです」とアピールしていた。