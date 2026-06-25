楽天、序盤リードは2点

西武対楽天、3回終了時点で楽天が2-0とリード。楽天は2回裏に村林、中島のタイムリーで2点を奪い、先制した。西武はあと一本が出ず、0点に抑えられている。試合は序盤を終え、楽天がリードを広げるか、西武が反撃できるかに注目が集まる。

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