楽天、序盤リードは2点

西武対楽天、3回終了時点で楽天が2-0とリード。楽天は2回裏に村林、中島のタイムリーで2点を奪い、先制した。西武はあと一本が出ず、0点に抑えられている。試合は序盤を終え、楽天がリードを広げるか、西武が反撃できるかに注目が集まる。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 68 27 39 2 .409 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 69 25 43 1 .368 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 71 43 26 2 .623 -
2 ソフトバンク 68 40 28 0 .588 2
3 日本ハム 72 40 32 0 .556 4
4 オリックス 69 37 31 1 .544 5
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 68 25 42 1 .373 17