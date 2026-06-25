モーニング娘。’26、牧野真莉愛卒業公演、最高潮の熱気に包まれた日本武道館

モーニング娘。26が6月24日、「モーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays Of Light- Final ～牧野真莉愛 卒業スペシャル～」を東京・日本武道館で開催した。オフィシャルレポートを掲載する。

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4月11日よりスタートした春のコンサートツアーの千秋楽であり、メンバー牧野真莉愛の卒業ライブとなる今回の公演。卒業する牧野は2012年にハロプロ研修生に加入し、2014年にモーニング娘。12期メンバーに。2025年からはサブリーダーを務め、グループをけん引してきた。バラエティ番組やファッション誌、また筋金入りの北海道日本ハムファイターズのファンとして野球関連の番組や始球式への出演など、個人での活躍も話題を集めてきた。

現体制ラストとなる公演を目に焼き付けようと会場には約1万人のファンが集まり、CSテレ朝チャンネル1での生中継および、全国81館と台北の映画館にてライブビューイングも実施された。開演前から会場が牧野のメンバーカラー・ピンクのペンライトに染まる中、コンサートの幕開けを飾ったのは「THE マンパワー！！！(updated)」。腰椎椎間板ヘルニアによりパフォーマンスへの参加を休止していたリーダーの野中美希、3月に加入が発表された新メンバーの杉原明紗も初めてパフォーマンスに参加し、一曲目から熱く盛り上がっていく。

2曲目の「One・Two・Three(23 Ver.)」では、メンバーのパフォーマンスに呼応するかのようにファンもカラフルなペンライトを力強く振り、2016年にリリースされ、牧野にとって初めてセンターを務めた楽曲「そうじゃない」ではイントロから大歓声が上がり、会場全体から「真莉愛」コールが巻き起こった。

最初のMCでは、牧野が野中から卒業公演への思いを尋ねられ、「今日も楽しく動き出していきましょう！ せーの！」と話すと、会場からは「ラヴィット！」と牧野がたびたび出演していたバラエティ番組での定番の流れが飛び出す。

そして先日発表された18期メンバーが呼び込まれると、白いワンピース姿の安田美結、鈴木もあ、石川華望が登場。先輩メンバーが微笑ましく見守る中、オーディションから加入した安田は「フルーツポンチ」、ハロプロ研修生から昇格した鈴木は「揚げパン」、同じくハロプロ研修生出身で最年少・12歳の石川は「ココアパン」と好きな給食のメニューとともに自己紹介。先に18期メンバーとして活動していた杉原は「切磋琢磨して頑張っていきたいです！」とまっすぐに話し、新メンバー4人がファンと先輩メンバーにむけて「よろしくお願いします！」と改めて挨拶すると、会場からは温かな拍手が送られた。

小田さくらと岡村ほまれが切ないボーカルで聴かせる「なんちゃって恋愛」「気まぐれプリンセス(23 Ver.)」ではイントロからパワフルに魅せ、「3、2、1 BREAKIN'OUT!」では間奏で杉原がソロダンスを披露し、キュートに楽しませる。さらにスタンドマイクを使って新鮮なパフォーマンスを見せた「Hey! Unfair Baby」「わがまま 気のまま 愛のジョーク(23Ver.)」はメンバーのパワフルな歌声とファンの「愛されたい」コールで盛り上がる。怒涛のパフォーマンスに会場の温度が高まる中、「ザ☆ピ～ス！(23 Ver.)」「LOVE マシーン(updated 23 Ver.)」「そうだ！We're ALIVE(updated 23 Ver.))」「恋愛レボリュ－ション21(updated 23 Ver.)」と、ヒット曲を詰め込んだメドレーへ。ミラーボールのきらびやかな光の中で、ノンストップでエネルギッシュなステージを見せていく。

舞台に野中と安田、鈴木、石川が登場すると、新メンバーをもっとよく知るため「好きなもの、ことは？」という質問を野中が投げる。安田が「ガチャガチャが好き」と話すと「みんなで交換しよう！」と盛り上がり、鈴木が好きだという紙スクイーズは会場でも知っている人がまだ少なかったため、野中が「調べてください！」と話すと「はーい！」と会場から返事が。食べることが好きだという石川が今食べたいものを尋ねられると、「ビーフシチューがかかったオムライス」とわんぱくな答えにファンもにっこり。それぞれの個性を少し知れたところで、野中が「新生モーニング娘。もよろしくお願いします！」と話すと、会場が歓声で力強く応える。

続いては、メンバーをシャッフルしてユニット曲コーナーへ。まず、小田と牧野は2017年にリリースした「Style of my love」を披露。小田は今年の秋ツアーをもって卒業することが決まっており、長年モーニング娘。を支えてきた2人のステージに会場からは大きな歓声が上がった。櫻井梨央・井上春華・弓桁朱琴はプッチモニの「バイセコー大成功！」をコミカルにパフォーマンス、岡村と山﨑愛生はミニモニ。の「CRAZY ABOUT YOU」で新たな一面を見せるスタイリッシュなステージでファンを魅了し、それぞれにツアーを通してパワーアップした姿を見せた。

牧野の歴史を振り返る映像が流れ、メンバーたちのまっすぐな歌声が会場に染み渡る「雨の降らない星では愛せないだろう？」で和やかな空気で満ちたかと思うと、後半戦のメドレーに突入。「Chu Chu Chu 僕らの未来」「よしよししてほしいの」でクールにスタートし、弓桁のソロダンスから「私のなんにもわかっちゃない」「勇敢なダンス」は炎を燃やすかのようにエネルギッシュに、「Wake-up Call～目覚めるとき～」「What is LOVE？(23 Ver.)」ではラップやコールでヒートアップし、会場の温度も最高潮に。

続くMCでは、杉原がこの日初めてパフォーマンスに参加した感想を聞かれ、「始まる前はめっちゃ緊張してたんですけど、憧れのステージでパフォーマンスできてすごい嬉しかったです！」と満面の笑み。初々しくも堂々とした杉原の姿に櫻井が「よく頑張りました！」と伝えると、ファンからも拍手が送られる。

コンサートはいよいよ終盤戦。「Fantasy が始まる」ではミステリアスに楽曲の世界観へ引き込み、「私のラミンタッチオーネ（Lamentazione）」は井上が長台詞で客席を沸かせる。牧野が魅せる冒頭のパートとラストの表情が印象的な「Are you Happy?」「明るく良い子」では山﨑の芯のある歌声を筆頭に、メンバーそれぞれの力強いボーカルをロックサウンドにのせて届けていく。そして牧野の曲振りからスタートしたのは、つんく♂作詞作曲の新曲「Lonely...But not Alone」。孤独を感じながらも「明日は素晴らしい」と、メロディアスで疾走感のあるサウンドとともに力強く歌を届けていく。

ラスト一曲を残し、感想や牧野へのメッセージを伝えるメンバーたち。杉原は「18期メンバーが揃ったので、これからも見守ってください！ 大好きです！」と笑顔で話し、弓桁は「牧野さんの言葉に助けられて3年間やってこられた」といい、「牧野さんに言ってもらって嬉しかった言葉を、今度は自分が後輩に伝えられたら」と力強く語る。井上は「牧野さんから学んだことを、もっともっと吸収して頑張ります」と意気込んだ。

櫻井は「24時間365日いつもモーニング娘。魂を見せてくれた」と牧野の姿を振り返り、「これからは私たちが引き継いで、もっとモーニング娘。を盛り上げたい」と話し、牧野の笑顔に元気をもらっていたという山﨑は「牧野さんLOVEりんです！」と愛を伝える。岡村は「どんなときもモーニング娘。が好きだし、一番カッコいいと思ってる」と語った上で、「牧野さんは自分を持っていてまっすぐでカッコよくて、自分を貫いているところを尊敬しています」と話す。

小田は「長年一緒にいてわかったことがあるんだけど、あなたは少年誌の主人公です」といい、目に涙を浮かべながら「キラキラしてるけど戦いながら生きてきた人だから、これから牧野真莉愛という人生を自分のペースで歩いてくれるのが楽しみです」と優しく話す。同期の野中も涙しながら、自身のパフォーマンスへの参加が「真莉愛の卒業コンサートに間に合ってよかった」と喜びを語り、また加入発表がされた日本武道館でやりたかったことがあるとステージ中央へ向かうと、牧野のキャッチフレーズ「まりあんLOVEりん！」を二人でかわいらしくポーズ。そして「この先の真莉愛の舞台が、さらに自由でキラキラしたものでありますように」と抱き合った。

そして、最後に披露されたのは「ENDLESS SKY」。ここまで培った経験を自信に変え、それぞれの未来へと羽ばたく背中をお互いに押すかのように、まばゆい笑顔で本編を締めくくった。

ファンからの「真莉愛」コールを受け、「モーニングコーヒー」をオマージュしたドレスを身にまとった牧野がステージに登場。モニターには「牧野真莉愛卒業セレモニー」の文字が映し出されると、花束の贈呈でモーニング娘。OGの飯田圭織が登場。飯田は牧野の加入発表を見て一目惚れしたといい、「この子はいつかモーニング娘。を引っ張る存在になると思ってた」と当時を回想。普段から交流があり、「真面目で努力家な真莉愛を知っている」と話し、「自分の卒業では泣かなかったけど」と感極まりながら「これからも似たもの姉妹で仲良くしてください！ おつかれさまでした！」とメッセージを送った。

さらに日本ハムファイターズのゼネラルマネージャー代行・木田優夫、山﨑福也選手からのビデオメッセージが流れると、マネージャーから手紙を渡される牧野。なんと彼女が敬愛する新庄剛志監督からで、普段から球場に足繁く通っている牧野に「誰よりも熱くファイターズを応援してくれる姿、見ていました」と感謝を伝え、「僕はよく『人生は楽しんだもの勝ち』とよく言っています。卒業は終わりじゃありません。ここから真莉愛ちゃんが主役の新しいシーズンです」「これからもファイターズを応援してください。そして、自分自身の夢も今まで以上に応援してあげてください」と新たな道へと進む牧野へエールを送る。

また「ビデオコメントをと言われましたが、整形しすぎて誰かわからなくなってるのでお手紙にさせてもらいます。真莉愛ちゃんから今までたくさんのお手紙をもらったので、そのお返しになれば」と新庄節で締めくくると、モニターには牧野が読んでいるという「新庄つーたん」という名前とツーショット写真が映し出され、牧野は「私がつーたんって呼んでるから、自分で言ってくれてうれしんじょう！」と目に涙を浮かべながらも弾ける笑顔が飛び出す。そして「今日までこんなどうしようもねェおれを愛してくれてありがとう！」と牧野が愛する『ONE PIECE』のセリフを引用しながら、ファンへのメッセージを伝えた。

今回、牧野がソロ曲として選んだのは、加入当初から「卒業するときは絶対この曲を歌う！」と決めていたという、ドリームモーニング娘。の「あっと驚く未来がやってくる！」。実は2011年のオーディションで落選していた牧野。しかしドリームモーニング娘。のコンサートを観て「モーニング娘｡が大好き♡どうしてもモーニング娘｡になりたい！」と決意を新たにし、翌年のオーディションを受けたことが今に繋がっていた。

これまで全力のパフォーマンス、持ち前の明るさやまっすぐさで輝き続けてきた彼女。ドレスをロングからショート丈へとチェンジし、大好きなこの楽曲でも、溢れんばかりのエネルギーでファンを笑顔にしていく。他のメンバーもステージに登場すると、「青空がいつまでも続くような未来であれ！」へ。楽曲に込められたメッセージのように、会場は晴れやかで優しい空気で満たされていった。

そしてラストナンバーは「ブラボー！」。メンバーもファンも残った力をすべて出し切るかのように、全身全霊のパフォーマンスや声援で会場はひとつになっていく。最後は安田・鈴木・石川も合流し、最高潮の熱気の中で幕を下ろした。

コンサートで披露した新曲「Lonely...But not Alone」は9月9日リリースのニューシングルに収録され、6月25日より先行配信がスタート。また7月11日からは、ハロー！プロジェクトの全グループが出演する『ハロ！コン 2026』が開催される予定。新たな体制になったモーニング娘。26は9月から結成30年目に突入し、今後もさらに勢いを増していくはずだ。

モーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays Of Light - Final ～牧野真莉愛 卒業スペシャル～

6月24日（水）日本武道館

■セットリスト

1. THE マンパワー！！！(updated)

2. One・Two・Three(23 Ver.)

3. そうじゃない

4. なんちゃって恋愛

5. 気まぐれプリンセス(23 Ver.)

6. 3、2、1 BREAKIN'OUT!

7. Hey! Unfair Baby

8. わがまま 気のまま 愛のジョーク(23 Ver.)

9. ザ☆ピ～ス！(23 Ver.)

10. LOVEマシーン(updated 23 Ver.)

11. そうだ！We're ALIVE(updated 23 Ver.)

12. 恋愛レボリュ－ション21(updated 23 Ver.)

13. Style of my love ／ 小田・牧野

14. バイセコー大成功！ ／ 櫻井・井上・弓桁

15. CRAZY ABOUT YOU ／ 岡村・山﨑

16. 雨の降らない星では愛せないだろう？

17. Chu Chu Chu 僕らの未来

18. よしよししてほしいの

19. 私のなんにもわかっちゃない

20. 勇敢なダンス

21. Wake-up Call～目覚めるとき～

22. What is LOVE？(23 Ver.)

23. Fantasyが始まる

24. 私のラミンタッチオーネ（Lamentazione）

25. Are you Happy?

26. 明るく良い子

27. Lonely...But not Alone

28. ENDLESS SKY

【アンコール】

EN1. あっと驚く未来がやってくる！ ／ 牧野真莉愛

EN2. 青空がいつまでも続くような未来であれ！

EN3. ブラボー！

＜リリース情報＞

モーニング娘。'26

「Lonely...But not Alone」

6月25日（木）配信

https://nex-tone.link/A00220900

モーニング娘。'26

シングル「Lonely...But not Alone／タイトル未定」（曲順未定）

9月9日（水）発売

https://helloproject.com/morningmusume/release/7675/

＜ライブ情報＞

ハロ！コン2026

出演：モーニング娘。'26 / アンジュルム / Juice=Juice / つばきファクトリー /

BEYOOOOONDS / OCHA NORMA / ロージークロニクル / ハロプロ研修生

7/11（土）12（日）Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール（愛知）

7/18（土）19（日）オリックス劇場（大阪）

8/8（土）8/9（日）TOYOTA ARENA TOKYO（東京）

https://helloproject.com/morningmusume/event/834702844b0eeabba750140bdc23f933aca995235808971579a50fd5f1dc9248/

オフィシャルサイト https://www.helloproject.com/morningmusume/