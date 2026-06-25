ソフトバンク vs オリックスの試合開始前情報

  • 対戦カード：ソフトバンク vs オリックス
  • 開催球場：みずほPayPayドーム福岡
  • 過去の対戦成績：過去5試合: オリックス4勝-ソフトバンク1勝（6/24 オリックス5-8ソフトバンク (ソフトバンク)、6/23 オリックス5-0ソフトバンク (オリックス)、5/20 ソフトバンク3-8オリックス (オリックス)、5/19 ソフトバンク1-2オリックス (オリックス)、4/29 ソフトバンク4-5オリックス (オリックス)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 68 27 39 2 .409 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 69 25 43 1 .368 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 71 43 26 2 .623 -
2 ソフトバンク 68 40 28 0 .588 2
3 日本ハム 72 40 32 0 .556 4
4 オリックス 69 37 31 1 .544 5
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 68 25 42 1 .373 17