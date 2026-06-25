ソフトバンク vs オリックスの試合開始前情報
- 対戦カード：ソフトバンク vs オリックス
- 開催球場：みずほPayPayドーム福岡
- 過去の対戦成績：過去5試合: オリックス4勝-ソフトバンク1勝（6/24 オリックス5-8ソフトバンク (ソフトバンク)、6/23 オリックス5-0ソフトバンク (オリックス)、5/20 ソフトバンク3-8オリックス (オリックス)、5/19 ソフトバンク1-2オリックス (オリックス)、4/29 ソフトバンク4-5オリックス (オリックス)）
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|67
|36
|30
|1
|.545
|-
|1
|巨人
|68
|36
|30
|2
|.545
|-
|3
|ヤクルト
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|4
|DeNA
|68
|27
|39
|2
|.409
|9
|5
|広島
|66
|25
|38
|3
|.397
|9
|6
|中日
|69
|25
|43
|1
|.368
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|71
|43
|26
|2
|.623
|-
|2
|ソフトバンク
|68
|40
|28
|0
|.588
|2
|3
|日本ハム
|72
|40
|32
|0
|.556
|4
|4
|オリックス
|69
|37
|31
|1
|.544
|5
|5
|ロッテ
|68
|33
|33
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|68
|25
|42
|1
|.373
|17