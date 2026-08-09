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【ヤ 3-7 巨】
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試合終了
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OUT
8番 鈴木 叶 センターフライ 3アウト
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OUT
7番 宮本 丈 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
代打：モンテル に代わって 7番 宮本 丈
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OUT
6番 内山 壮真 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
5番 岩田 幸宏 レフトフライ 1アウト
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OUT
代打：赤羽 由紘 に代わって 5番 岩田 幸宏
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 笹原 操希 に代わって 8番 船迫 大雅
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OUT
守備交代：ライト 岡田 悠希 に代わって 9番 笹原 操希
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OUT
3番 泉口 友汰 レフトフライ 3アウト
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OUT
廣澤 優 がワイルドピッチ ランナー：3塁
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OUT
ヤ3-7巨
2番 松本 剛 センターツーベースヒット 巨人得点！ ヤ 3-7 巨 ランナー：2塁
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OUT
1番 浦田 俊輔 レフトフライ 2アウト
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OUT
廣澤 優 がワイルドピッチ ランナー：2塁
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OUT
9番 笹原 操希 レフトファウルフライ 1アウト
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OUT
代打：田中 瑛斗 に代わって 9番 笹原 操希
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OUT
8番 岡田 悠希 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
守備交代：サード 赤羽 由紘 に代わって 9番 武岡 龍世
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OUT
守備交代：ファースト 代打 西村 瑠伊斗 に代わって 5番 赤羽 由紘
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｎ・ウォルターズ に代わって 3番 廣澤 優
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OUT
守備交代：レフト Ｄ・サンタナ に代わって 2番 西村 瑠伊斗
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OUT
4番 増田 珠 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
3番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 西村 瑠伊斗 ショートゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
代打：山野辺 翔 に代わって 2番 西村 瑠伊斗
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OUT
1番 長岡 秀樹 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 中川 皓太 に代わって 9番 田中 瑛斗
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OUT
7番 石塚 裕惺 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
6番 佐々木 俊輔 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 小林 誠司 サードゴロ 2アウト
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック セカンドライナー 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 澤井 廉 に代わって 9番 Ｎ・ウォルターズ
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OUT
9番 澤井 廉 空振り三振 3アウト
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OUT
代打：阪口 皓亮 に代わって 9番 澤井 廉
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OUT
8番 鈴木 叶 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 モンテル セカンドフライ 1アウト
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OUT
守備交代：キャッチャー 代走 知念 大成 に代わって 5番 小林 誠司
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 丸 佳浩 に代わって 9番 中川 皓太
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OUT
3番 泉口 友汰 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
2番 松本 剛 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
1番 浦田 俊輔 レフトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
ヤ3-6巨
9番 丸 佳浩 センターツーベースヒット 巨人得点！ ヤ 3-6 巨 ランナー：2塁
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OUT
代打：小笠原 慎之介 に代わって 9番 丸 佳浩
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OUT
ヤ3-4巨
8番 岡田 悠希 センターヒット 巨人得点！ ヤ 3-4 巨 ランナー：1、2塁
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OUT
7番 石塚 裕惺 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
代走：2塁ランナー 大城 卓三 に代わって 5番 知念 大成
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OUT
投手交代：ピッチャー 松本 健吾 に代わって 9番 阪口 皓亮
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OUT
6番 佐々木 俊輔 ライトフライ 1アウト
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OUT
ヤ3-3巨
5番 大城 卓三 ライトツーベースヒット 巨人得点！ ヤ 3-3 巨 ランナー：2、3塁
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 泉口 友汰 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 内山 壮真 ピッチャーダブルプレイ 3アウト
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OUT
5番 赤羽 由紘 見逃し三振 1アウト
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OUT
4番 増田 珠 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1塁ランナー松本 剛 盗塁失敗 3アウト
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OUT
2番 松本 剛 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 浦田 俊輔 サードゴロ 2アウト
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OUT
9番 小笠原 慎之介 レフトフライ 1アウト
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OUT
3番 Ｄ・サンタナ ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
2番 山野辺 翔 ライトフライ 2アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
8番 岡田 悠希 ショートフライ 3アウト
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OUT
ヤ3-2巨
7番 石塚 裕惺 センターヒット 巨人得点！ ヤ 3-2 巨 ランナー：1塁
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OUT
6番 佐々木 俊輔 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
5番 大城 卓三 サードファウルフライ 1アウト
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OUT
ヤ3-1巨
4番 Ｂ・ダルベック センターツーベースヒット 巨人得点！ ヤ 3-1 巨 ランナー：2塁
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OUT
3番 泉口 友汰 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
9番 松本 健吾 見逃し三振 3アウト
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OUT
ヤ3-0巨
8番 鈴木 叶 左中間ホームラン ヤクルト得点！ ヤ 3-0 巨
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OUT
ヤ1-0巨
7番 モンテル センター犠牲フライ ヤクルト得点！ ヤ 1-0 巨 2アウト ランナー：2塁
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OUT
小笠原 慎之介 がワイルドピッチ ランナー：2、3塁
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OUT
6番 内山 壮真 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
5番 赤羽 由紘 セカンドフライ 1アウト
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OUT
4番 増田 珠 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 松本 剛 レフトフライ 3アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
9番 小笠原 慎之介 サードゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
8番 岡田 悠希 センターフライ 1アウト
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OUT
7番 石塚 裕惺 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 Ｄ・サンタナ ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 山野辺 翔 サードヒット ランナー：1、3塁
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OUT
1塁ランナー長岡 秀樹 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
1番 長岡 秀樹 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 松本 健吾 見逃し三振 2アウト
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OUT
8番 鈴木 叶 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
6番 佐々木 俊輔 ショートフライ 3アウト
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OUT
5番 大城 卓三 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 モンテル ショートフライ 3アウト
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OUT
6番 内山 壮真 センターフライ 2アウト
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OUT
5番 赤羽 由紘 サードゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
4番 増田 珠 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 泉口 友汰 レフトフライ 3アウト
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OUT
2番 松本 剛 ライトフライ 2アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 レフトフライ 1アウト
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OUT
3番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 山野辺 翔 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 セカンドゴロ 1アウト
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