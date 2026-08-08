ＤｅＮＡが1点差で広島に勝利
先発投手：ＤｅＮＡは篠木 健太郎が5回2失点の好投（4安打2奪三振）、広島の斉藤 優汰は5回2失点 得点経過： 4回裏：ＤｅＮＡが1点を追加 5回裏：ＤｅＮＡが1点を追加 6回表：広島が2点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの筒香 嘉智が1本塁打、2得点の活躍、ＤｅＮＡのＪ・エンカーナシオンが1本塁打の活躍、広島の坂倉 将吾が1本塁打、3安打、2得点の活躍。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|99
|54
|44
|1
|.551
|-
|1
|巨人
|100
|54
|44
|2
|.551
|-
|3
|DeNA
|100
|45
|52
|3
|.464
|8
|4
|ヤクルト
|100
|45
|54
|1
|.455
|9
|5
|中日
|102
|44
|57
|1
|.436
|11
|6
|広島
|97
|38
|55
|4
|.409
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|100
|63
|36
|1
|.636
|-
|2
|西武
|103
|56
|44
|3
|.560
|7
|3
|日本ハム
|104
|58
|46
|0
|.558
|7
|4
|オリックス
|102
|50
|50
|2
|.500
|13
|5
|ロッテ
|97
|45
|49
|3
|.479
|15
|6
|楽天
|98
|38
|59
|1
|.392
|24