ＤｅＮＡが1点差で広島に勝利

先発投手：ＤｅＮＡは篠木　健太郎が5回2失点の好投（4安打2奪三振）、広島の斉藤　優汰は5回2失点 得点経過： 4回裏：ＤｅＮＡが1点を追加 5回裏：ＤｅＮＡが1点を追加 6回表：広島が2点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの筒香　嘉智が1本塁打、2得点の活躍、ＤｅＮＡのＪ・エンカーナシオンが1本塁打の活躍、広島の坂倉　将吾が1本塁打、3安打、2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 99 54 44 1 .551 -
1 巨人 100 54 44 2 .551 -
3 DeNA 100 45 52 3 .464 8
4 ヤクルト 100 45 54 1 .455 9
5 中日 102 44 57 1 .436 11
6 広島 97 38 55 4 .409 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 100 63 36 1 .636 -
2 西武 103 56 44 3 .560 7
3 日本ハム 104 58 46 0 .558 7
4 オリックス 102 50 50 2 .500 13
5 ロッテ 97 45 49 3 .479 15
6 楽天 98 38 59 1 .392 24