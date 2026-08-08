ＤｅＮＡが1点差で広島に勝利

先発投手：ＤｅＮＡは篠木 健太郎が5回2失点の好投（4安打2奪三振）、広島の斉藤 優汰は5回2失点 得点経過： 4回裏：ＤｅＮＡが1点を追加 5回裏：ＤｅＮＡが1点を追加 6回表：広島が2点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの筒香 嘉智が1本塁打、2得点の活躍、ＤｅＮＡのＪ・エンカーナシオンが1本塁打の活躍、広島の坂倉 将吾が1本塁打、3安打、2得点の活躍。

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