中日が阪神に6点差で勝利

先発投手：中日はＫ・マラーが7回0失点の好投（7安打6奪三振）、阪神の伊原 陵人は4回1/3回1失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：中日が4点を追加 2回裏：阪神が1点を追加 5回表：中日が1点を追加 注目選手：中日のＫ・マラーが2打点の活躍、中日の福永 裕基が3安打の活躍。

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