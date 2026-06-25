バンダイスピリッツは、『ゴジラVSビオランテ』より「S.H.MonsterArts ビオランテ 若狭湾決戦Ver.」(33,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年6月25日(木)16時から予約受け付けが開始となり、2026年12月発送予定。

2026年12月発送予定「S.H.MonsterArts ビオランテ 若狭湾決戦Ver.」(33,000円)

『ゴジラVSビオランテ』より「ビオランテ」が「若狭湾決戦Ver.」となってS.H.MonsterArtsに再び登場。

1989年公開の映画『ゴジラVSビオランテ』より、バイオ怪獣「ビオランテ」が登場。劇中同様の迫力感のある大型サイズにて立体化。原型制作は当時映画制作において、「ビオランテ」の撮影用スーツを制作した品田冬樹氏により造形。植物のようなディテールや、動物的な頭部や牙など細部にわたり劇中のイメージを再現している。

全身はポスターカラーをイメージしたカラーリングをベースにしつつ、各所にライティングを意識したブラシ彩色を追加。画面越しの見栄えをより意識したカラーリングを再現している。また、ポスターカラーの再現と同時に、細部には若狭湾での激闘シーンをイメージした彩色も追加。各所に光沢感のある彩色を施すことで、水に濡れたような状態を再現している。

大型サイズながらも各所に可動機構を採用することで、劇中の「ビオランテ」らしい様々なポーズを再現可能。4本の蔦パーツの各部にはボールジョイントを採用。それぞれが柔軟に可動することにより、劇中でも印象的な各蔦が曲がりくねったようなポージングが可能となっている。

胸部には発光ギミックを採用。本体底面のスイッチを切り替えることで、赤とオレンジの発光をそれぞれ楽しむことができる。別売りの「S.H.MonsterArts ゴジラ (1989) 『ゴジラVSビオランテ』 -Movie Graphic Plus-」と共に飾ることで、様々な劇中シーンを再現することも可能となっている。

※2013年11月発送の「S.H.MonsterArts ビオランテ」とギミック、発光仕様等は同内容の商品で、上記販売時から、彩色仕様が変更されている。

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