大江戸ビール祭り実行委員会は7月29日～8月11日、全国各地のクラフトビールやフードを楽しめるイベント「大江戸ビール祭り2026夏」を、町田シバヒロ(東京都町田市)で開催する(8月3日～6日は転換日のため開催なし)。入場無料。

大江戸ビール祭り2026夏

期間中は、前後半の2シーズン(シーズン1は7月29日～8月2日、シーズン2は8月7日～11日)に分けて開催する。

会場には日本各地のブルワリーや海外ビールのインポーターが一堂に会し、地域ごとに異なる味わいや醸造文化を一度に体験できる。地元の「BUSO BREWERY」や「網走ビール」「ISEKADO」をはじめ、40以上の個性豊かなブルワリーや飲食店が登場。イベントでしか味わえない季節限定ビールや初出しの限定銘柄が多数登場するほか、初心者でも自分好みの味を見つけやすいよう各ブースで飲み比べセットの販売やスタッフによるサポートも実施する。

大江戸ビール祭り2026夏

ビールに合うおつまみや軽食などのフードも販売する。

フードブースも登場

会場となる町田シバヒロは、駅から徒歩圏内でありながら開放的な芝生空間が広がる施設。昼は青空の下でレジャーシートを広げてくつろぎ、夜はライトアップされた空間で乾杯するなど、時間帯ごとに異なる雰囲気を楽しめる。夏の日差しや突然の雨を遮る大型の客席テントも設置する。

芝生空間が広がる会場の町田シバヒロ

開催時間は、平日が16時～21時、土日および8月10日は12時～21時(各シーズンの最終日は20時終了)。事前予約やチケットは不要。