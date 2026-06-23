イコンは6月19日、「京都祇園ビアガーデン」を、アパホテル〈京都祇園〉EXCELLENT屋上にオープンした。期間は9月26日まで。

京都祇園ビアガーデンオープン

京都の街並みを一望できるロケーションで、焼肉の街・北見の生ダレ焼肉、塩ホルモン発祥の地・旭川の塩ホルモン、釧路のザンタレという本場でも同時に味わうことが難しい「北海道3大肉グルメ」を味わえる。さらに、サロマ和牛やジンギスカン、牛タンバター焼きしゃぶなどを炭火BBQスタイルで提供する。

牛タンバター焼きしゃぶ

コースは飲み放題付きで4,500円～7,500円までの全5プランを用意する。4,500円プランは、リーズナブルに本場の味を楽しむコスパ最強の全10品プラン。北見生ダレハラミ、旭川塩ホルモン、釧路ザンタレの「北海道3大肉グルメ」をはじめ、ブランド豚「夢の大地」やじゃがバター風ポテトなどが味わえる。

5,000円プランは、名物ジンギスカンに加え、ブランド豚「夢の大地」や北見生ダレ焼肉、旭川塩ホルモンが主役の全12品。いも餅チーズやカラマリフリットなど、お酒が進む充実したアラカルトとともにBBQを満喫できる。

6,000円プランは2種。1番人気の全13品のプランは、ブランド牛「サロマ和牛」とブランド豚「夢の大地」をダブルで堪能できる。旭川塩ホルモンや釧路ザンタレ、とろけるチーズいも餅など、ビールに合う厳選食材もそろう。

6,000円のBBQプランは、北海道産バターを絡める「牛タンバター焼きしゃぶ」がメインの全13品。北見生ダレハラミなど3大肉グルメに加え、4種のお肉や締めには香ばしいバター焼きおにぎりも付いている。

7,500円プランは、サロマ和牛や葱塩牛タン、北見生ダレ焼肉などの豪華肉が集結した全16品。殻付き帆立やイカ焼き、えび串といった贅沢な海鮮BBQまで一度に楽しめる。

飲み放題ドリンクは、SORACHI1984やエビスなど4種の生ビールや10種類以上の小瓶ビールを用意する。

飲み放題ドリンク

7月9日までは最大1,000円引きのオープニングキャンペーンを開催。9月29日まで、全プラン500円引きの学割も実施する。