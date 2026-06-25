NTTデータ イントラマートは6月16日、クラウド型調達・購買システム「intra-mart Procurement Cloud(iPC)」において、MonotaROが提供する購買管理システム連携ソリューション「モノタロウ PunchOut」とのシステム連携を開始したことを発表した。

昨今、少額多品目になりやすい工業用消耗品や備品などの間接材の調達現場では、メールやExcel、紙による属人的な運用が多く残り、都度の購買申請や承認が現場の負担となっているという。また、承認を経ずにECサイトで個別購買するケースもあり、情報分散によるガバナンス低下という課題も生じていた。今回の連携は、こうした現場の利便性と購買統制のジレンマを解消し、デジタル化を推進することを目的としている。

このシステム連携により、ユーザーは自社の購買規程や承認フロー(ワークフロー)を維持したまま、iPC上から「モノタロウ PunchOut」が持つ23カテゴリ・2,888万点に及ぶ豊富な商品ラインナップをシームレスに検索、発注、検収できる。これにより、見積から支払いまでの一連の調達データが一元管理・可視化され、プロセス全体の最適化と効率化、およびガバナンス強化が実現する。