デベロップは7月12日、山口県光市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 光」を開業する。

HOTEL R9 The Yard 光 外観

同ホテルは「R9 HOTELS GROUP」として全国147店舗目、同シリーズとしては139店舗目の展開となり、山口県内では6店舗目の出店となる。予約は7月3日15時から受け付ける。

ホテルが位置する光市周辺は、周南コンビナートなどの工場集積地や「周防工業団地」があり、製造・加工業の企業が多数立地している。ホテルからこれら主要なビジネスエリアへは車で10分圏内とアクセス良好。隣接する「イオン光店」をはじめ、徒歩圏内にスーパーやコンビニがあるため、連泊や長期滞在にも向いている。

ビジネス需要だけでなく、瀬戸内の自然を満喫できる「虹ケ浜海水浴場」や「室積海水浴場」、家族で楽しめる「フィッシングパーク光」や「周南市徳山動物公園」といったレジャースポットへのアクセスも優れており、平日はビジネス、週末は観光の滞在拠点として幅広いシーンで活用できる。

客室は全45室(ダブル41室、ツイン4室)で、全室13㎡の広さにユニットバス、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、加湿空気清浄機などを完備。料金は1名1泊6,200円～。

同ホテルは、災害などの有事の際には「レスキューホテル」として出動し、地域の防災拠点としての役割も担う。