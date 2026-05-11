デベロップは5月30日、熊本県山鹿市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 山鹿」を開業する。予約受付は5月22日の15時より開始する。

HOTEL R9 The Yard 山鹿 外観

同施設は「R9 HOTELS GROUP」として全国144店舗目、同シリーズとしては136店舗目の展開となる。

九州自動車道「植木IC」から車で約15分の国道325号沿いに位置しており、車で10分圏内には製造業が集まるエリアがあるため、出張などのビジネス利用に適している。また、徒歩圏内にはスーパーや飲食店が充実しているほか、車で15分圏内には「やまが温泉郷」や歴史的な名所である「八千代座」などが点在しており、観光拠点としても活用できる。

客室は、ダブルルーム48室とツインルーム5室の計53室。全室13㎡の広さを確保しており、良質なベッド、ゆったり使用できるユニットバス、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、加湿空気清浄機等を備える。料金は1名1泊6,200円～。

同ホテルシリーズは、災害などの有事の際に被災地へ移設して「レスキューホテル」として機能する特性を持つ。平時は利便性の高い宿泊施設として運営しつつ、緊急時には熊本県内や九州エリアの防災拠点としての役割を担うことで、地域に根ざした運営を目指す。