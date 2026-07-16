女性にモテる男性は、必ずしも生まれつきのイケメンとは限りません。清潔感や振る舞い、会話の仕方など、女性が「なぜか惹かれる」男性には共通点があります。つまり、ポイントを押さえて自分を磨けば、女性から好印象を持たれ、恋愛のチャンスを増やすことは可能です。

本記事では、女性にモテる男性の特徴と、外見・内面の両方から魅力を高める男磨きの方法を紹介します。今日からできることを実践して、女性に選ばれる男性を目指しましょう。

顔立ちだけじゃない! 「雰囲気イケメン」を目指すには

雰囲気イケメンの共通点

特別に整った顔立ちでなくても、髪型や服装、清潔感、立ち居振る舞いを意識することで、「なんだかかっこいい」と思われる男性に近づけます。自分に似合うスタイルを知り、全体の印象を整えることが大切です。雰囲気イケメンに共通する特徴や、印象をアップさせるためのポイントをチェックしてみましょう。

→✅雰囲気イケメンになる方法は? 特徴と近づくためのポイントを紹介

まずは1週間! メンズ美容で清潔感をアップ

メンズ美容の基本をチェック

男磨きの第一歩として取り入れたいのが、スキンケアやヘアケアなどの美容習慣です。肌や髪を清潔に保つことは、周囲に好印象を与えるうえでも欠かせません。難しそうに見えても、基本を押さえれば気軽に始められるので、まずは1週間、毎日のケアを見直してみませんか。

→✅メンズの美容ケアは何をする? 1週間で｢なんだかイケてる男性｣になるには

外見も内面もアップデート! 今日から始める男磨き

外見だけでなく内面も磨こう

かっこいい男性を目指すなら、身だしなみだけでなく、考え方や振る舞いにも目を向けることが大切です。知識やコミュニケーション力を磨くことも、自信や魅力を高めることにつながります。すぐに実践できる外見の整え方から内面の磨き方まで、自分をアップデートする方法を幅広く紹介します。

→✅男磨きの方法って? 今日からできる外見･内面を磨く方法をご紹介

1カ月で印象チェンジ! 垢抜けをかなえるポイント

1カ月で垢抜けられる

髪型や眉毛、肌、ファッションなどを一つずつ整えていけば、短期間でも印象は変えられます。自分に合うアイテムを取り入れながら継続することが、自然に垢抜けるための近道です。「今の自分から変わりたい」という男性に向けて、1カ月で実践したいことや、そろえておきたいメンズアイテムを紹介します。

→✅男性･男子が1ヶ月で垢抜ける方法って? 揃えたいメンズアイテムも紹介

大人の魅力を引き出す「男性の色気」のつくり方

男の色気とは

男性の色気は、見た目だけで決まるものではありません。落ち着いた話し方や自然な気遣い、余裕のある振る舞いも、大人ならではの魅力につながります。色気のある男性に共通する特徴と、色気を身につけるための方法、魅力を遠ざけてしまう避けたい行動を確認してみましょう。

→✅色気のある男性の特徴は? 色気を出す方法や色気がない人がやりがちなことも

モテる男性に共通する特徴とは?

モテる男の共通点

モテる男性には、清潔感や外見の魅力に加えて、相手を尊重する姿勢やコミュニケーション力など、さまざまな共通点があります。自分のことばかりをアピールせず、相手の話に耳を傾ける姿勢も大切です。モテる男性の特徴や性格を知り、自分に取り入れられそうな習慣から始めてみましょう。

→✅モテる男の特徴･性格を紹介! モテるためには何をすればいい?

「かっこよくなりたい」を今日から行動に変えよう

かっこよくなりたいなら行動を

理想の自分に近づくために必要なのは、生まれ持ったルックスだけではなく、日々の小さな努力です。身だしなみやファッション、体づくり、振る舞いなど、女性から好印象を持たれる男性を目指すために意識したいことを紹介します。

→✅かっこよくなりたい男性必見! 女性にモテる男になるために努力したいこと

男磨きは今日からコツコツと

男磨きは、一度にすべてを変える必要はありません。スキンケアを始める、髪型を整える、姿勢や話し方を意識するなど、できることを一つずつ続けるのがポイントです。自分に合った方法を取り入れて、外見にも内面にも自信を持てる「なんだかイケてる男性」を目指しましょう。