競技かるた界のトップ選手である“名人”と“クイーン”が対戦を行う「小倉百人一首競技かるた 名人 vs クイーンドリームマッチ 2026」が、2026年5月31日、東京都文京区の文京シビックセンター 小ホールにて開催された。

名人とクイーンによる熱い戦いが繰り広げられた「小倉百人一首競技かるた 名人 vs クイーンドリームマッチ 2026」

「競技かるた発祥の地」である文京区は、全日本かるた協会が本部を置くほか、数多くの全国大会が開催されるなど、競技かるたの重要な活動拠点となっており、「かるたの街文京」の認知度向上のため、さまざまな事業に取り組んでいる。

「かるたの街」としての文京区の認知度向上や、幅広い年齢層に向けた競技かるたの魅力発信のため、文京区主催のイベントについて全日本かるた協会とNTT東日本が協働で検討を重ね、「小倉百人一首競技かるた 名人 vs クイーンドリームマッチ」のライブ配信を実現。2022年の開始以来、今年で5回目の開催となっている。

男性選手トップの“名人”、女性選手トップの“クイーン”による夢の対戦が行われる「名人 vs クイーンドリームマッチ」は、小倉百人一首競技かるたにおける最高峰の戦い。対戦の行われた文京シビックセンター 小ホールには、子どもから大人まで、多くの観客を迎えたほか、対戦の模様はYouTubeにてライブ配信が行われ、多くの視聴者を集めた。

「小倉百人一首競技かるた 名人 vs クイーンドリームマッチ 2026」の様子

対戦に先駆けて行われた開会式には、第72期名人位の川瀬将義八段と第70期クイーン位の矢島聖蘭八段のほか、文京区長の成澤廣修氏、全日本かるた協会 会長の松川英夫氏、同副会長の鶴谷博幸氏、読手を務める西田好幸専任読手、ライブ配信にて解説を行う自見壮二朗七段と並河辰樹六段が登壇。成澤区長や松川会長による挨拶に加え、文京区が取り組む「かるた事業」についての紹介が行われた。

そして、対戦を待ちわびる観客が見守る中、川瀬名人と矢島クイーンが畳の敷かれたステージに再び姿を現し、札配置などの試合準備に取り掛かる。札払いのデモンストレーションにおいては、観客による写真撮影も行われたが、名人・クイーンが札暗記に入ると、会場の雰囲気は一変。静寂が支配する中、試合開始の時を待つことになる。

札払いのデモンストレーション

今年1月に名人位を奪還し、2年ぶりの出場となる川瀬名人と、昨年に引き続き登場となった矢島クイーン。序盤から一進一退のシーソーゲームを繰り広げつつ、「渡り手」や「囲い手」などの技を駆使して、客席を楽しませる。付かず離れずの攻防も、後半になって川瀬名人がラッシュ。矢島クイーンのお手つきも重なり、勝負あったかと思われたが、矢島クイーンが追い上げる。そして川瀬名人のお手つきもあり、互いの残り札が1枚ずつの「運命戦」に。最後は、互いが好きな札として挙げていた「せをはやみ」が読み上げられるという劇的な展開で、矢島クイーンが1枚差でおよそ1時間強の激戦を制した。

対戦後は、全日本かるた協会 広報部の浜野希望七段による進行のもと、川瀬名人と矢島クイーンによるスペシャル座談会が開催された。座談会では、ステージ上のスクリーンにハイライト映像を写し出しながらのトークを展開。映像を使用するのは今年からの試みとなったが、名人・クイーンの対戦中の考え方や行動の意図などがより鮮明に、観客に伝えられた。

スペシャル座談会の様子

インターネットの活用で競技かるたの普及に務める

対戦を終え、「少し特定の札にこだわりすぎましたね」と苦笑いを浮かべる川瀬名人は、互いの得意札である「せをはやみ」にこだわった点を敗因のひとつとして挙げた。一方、「勝ててすごくうれしいです」と笑顔の矢島クイーン。これまでの対戦では分が悪かったとのことで、「ここで勝率を上げられてうれしい」と続ける。

「名人 vs クイーンドリームマッチ」に2年ぶりに参戦した川瀬名人は、「観客の方がたくさんいらっしゃる中での試合は緊張するので難しい」と素直な胸の内を明かし、「その中でどのようなパフォーマンスができるかが問われるイベント」との見解を示した。

一方、矢島クイーンは、「普通の大会ではどうしても勝ちにこだわりますが、ドリームマッチにはここでしか見られないかるたがある」とし、「カッコいい技を披露できる、“魅せるかるた”ができる場ではないか」と、その魅力を語る。

ライブ配信について、川瀬名人は「だいぶ慣れてきたので、気にはならなくなっています」とコメント。自ら「Karuta Club」を主催し、YouTubeでの発信にも取り組む立場から、「かるたとインターネットには親和性がある」と語る。「声を出して応援することが難しい競技だからこそ、もしかしたら配信のほうが適している部分もある」としつつ、「一画面の中にどれだけの情報を入れられるかは大きな課題」とし、「まだまだ研究されていない部分だからこそ、もっと面白くできると確信している」と、今後の発展に期待を寄せた。

また、Instagramを開設するなど普及活動にも力を入れる矢島クイーンは、「今後はよりSNSを積極的に活用していく必要があるのではないか」と展望を示す。そのうえで、「自分が主体となって普及活動を行う以上、自分自身も強くあり続けなければいけない。より強くなりたい」と意気込みを語った。

一方で、川瀬名人は「配信の強化はもちろんですが、実際にお客さんに見ていただけるイベントも大事」と強調。「もっと生で観戦できる機会や、実際に体験できる場を増やすことで、競技かるたに親しみを持っていただける場を提供していきたい」と、今後の展望を明かした。

ライブ配信で競技かるたの魅力を発信

2022年にスタートした「小倉百人一首競技かるた 名人 vs クイーンドリームマッチ」も今年で5年目を迎えた。5年連続で開催できた理由について、イベントを主催する文京区は、「名人とクイーンによる白熱した戦いを間近で観戦できること」が好評を博していることに加え、同時配信を通じて区内外へ競技かるたの魅力を発信できる点にも大きな意義があると説明する。

また、競技かるたをきっかけに、「文京区が持つ多様な魅力を区内外に効果的に発信し、地域文化のさらなる活性化に貢献していきたい」としている。

一方、「名人 vs クイーンドリームマッチ」に協力する全日本かるた協会 理事 企画部長の後藤いずみ氏も、「文京区様が定例行事として丁寧に準備し、運営を続けてこられたこと」が5年連続開催に繋がっているとし、「“かるたの街文京”を大きく打ち出し、ドリームマッチ以外にもさまざまな大会を開催している点が大きい」と、文京区の取り組みを高く評価する。

そして、競技かるたの魅力については、「老若男女を問わず、同じ舞台に立てること」を挙げる。自身も小学生の頃から競技を続けてきた経験を踏まえ、「これほど長く続けられる環境があり、競技として成り立っていることが一番の魅力ではないか」と語った。

配信の見どころについては、「単に速さだけでなく、作戦や技にも注目してほしい」とコメント。「配信では解説者が細かな部分まで触れてくれるため、初心者にもわかりやすく、競技の魅力が伝わりやすくなっている」と話す。

その一方で、「マンガや映画を通じて競技かるたへの関心が高まっている今だからこそ、良い情報、正しい情報を適切に発信していくことが重要だ」とも指摘。配信についても、「今の競技の実態にふさわしい形へと進化させていく必要がある」とし、より多くの人に親しんでもらえるよう、さらなるブラッシュアップを今後の課題として挙げた。

「小倉百人一首競技かるた 名人 vs クイーンドリームマッチ」のライブ配信はNTT東日本が担当。そこで、競技かるたの配信に挑む配信チームより、映像リーダーの赤坂輝来斗氏、音響チーフの薦田渉氏、プロジェクトマネージャーの中野空志郎氏に話を伺った。

競技かるたの配信では、札を取る際の臨場感を伝えるため、昨年からガンマイクを使用し、できるだけ畳に近づけるなどの工夫が行われている。また、「名人やクイーンの動きはとても速いので、一昨年からスローリプレイを導入しました」と配信チーム。さらに今回は、かるた協会のPCで作成している札の配置画面を配信にも投影し、視聴者が試合状況を把握しやすいよう改善を図った。

「名人 vs クイーンドリームマッチ」は、コロナ禍明けの2022年に急遽開催されたこともあり、当初は準備不足の面もあったという。しかし、配信チームも年々レベルアップを重ね、「できることが増えただけでなく、かるた協会様からの要望も取り入れながら、毎年何かしら新しい要素を加えていこうという思いが、さまざまな工夫につながっています」と振り返る。

実際、対戦後のスペシャル座談会でも活用されたリプレイ映像は、リハーサル中に急遽導入が決定したものだった。「急な対応は毎年何かしら発生しますが、それに対応できる体制がしっかりできあがっています。もちろん大変ではありますが、実際にやりがいを感じる部分でもあります」と、自信をのぞかせた。

スペシャル座談会でリプレイ映像を活用

競技かるたをライブ配信することのメリットは、「試合会場では不可能な実況・解説を付けられること」だという。一方で、読手の声や札を払う音だけが響く張り詰めた緊張感も、競技かるたならではの魅力。実況や解説を加えることで、本来の臨場感とのバランスをどう取るかが大きな課題となる。

「そのバランスが非常に難しい」と苦心しながらも、全日本かるた協会との協議を重ね、「競技かるたの競技性を残しつつ、配信としてのエンタメ性も追求しています」と説明する。

実際、視聴者からは「読手の声だけを聞きたい」「解説はできるだけ控えてほしい」といった要望が寄せられることもあるという。しかし、「特にドリームマッチに関しては、解説があってこそだと思っている」とし、「文京区様、かるた協会様と相談しながら、解説のボリュームなども含めてイベントごとの独自性を出していきたい」と今後の展望を語った。

また、「解説者の方々も競技をよく理解されているので、その点は非常に助けていただいております」と感謝を述べた。

NTT東日本では、かつてNTTe-Sportsなどと協働でライブ配信を行っていたが、昨年度から内製化、自走型という形に体制を変更。その経緯について、「もともと内製化する前から、スムーズな運営というのは実現できていたという自負はありますが、自信を持って、ノウハウが蓄積できたといえる状況となり、内製化に舵を切らせていただきました」と、NTT東日本 東京東支店 第一ビジネスイノベーション部 地域基盤ビジネスグループの高尾典明氏は説明する。

NTT東日本 東京東支店 第一ビジネスイノベーション部 地域基盤ビジネスグループの高尾典明氏

そして、内製化の効果として、「より細かなコミュニケーションが取れるようになったこと」を挙げ、「急な対応が発生しても、確認やフロー構築を含め、短時間で判断や方針決定ができるようになった」と説明する。

その一方で「課題感はまだまだある」としながらも、「より実現できる部分を増やし、来年度以降も内製化の効果を、特にエンタメの面で追求していきたい」と今後を見据えた。

また、「弊社はICTを活用して課題解決をしていくのがミッション」という高尾氏は、「今後は、より低遅延の回線を使った配信など、弊社の得意分野を生かしながら、視聴者に新たなサービスを提供していきたい」とコメント。「来年度はさらに進化した配信を届けたい」と意欲を見せた。

さらに、「競技かるたに限らず、文京区様が手掛ける文化事業に対して、その他の分野についても、幅広くお手伝いできるような体制を作っていきたい」と、今後の展望を語った。