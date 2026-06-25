各方面でリチウムイオン電池搭載商品の発火に対する注意喚起が行われていますが、そんな中、東急線車内では、モバイルバッテリー充電中に発火事故が発生。これを受けて、東急電鉄公式がSNSで注意喚起を行っています。

【お知らせ】

東急線において、モバイルバッテリーによる充電中の発火が発生いたしました。車内での充電はお控えくださいますようお願いいたします。

また、落下などによる衝撃に十分注意していただき、発火や発煙を見かけた際は、落ち着いて安全確保のうえ、すみやかに係員へお知らせください。

(@Tokyu_linesより引用)

電車の中で突然発火するなんて、恐ろしいですよね。リチウムイオン電池搭載商品による発火の危険性については多くの方が認知していると思いますが、どこかで「自分は大丈夫」と思っていませんか? まさか自分のリュックから火が出るとは、この乗客の方も思ってもいなかったはず。

しかし、どれだけ気を付けていても、リチウムイオン電池は、内部の劣化や衝撃、温度変化といった様々な要因から突然発火する危険性が。中でも多いのが、内部に負荷がかかりやすい「充電中」の発火です。そのため、「充電しながら持ち歩く」「移動中に充電する」といった行為を控えるだけでも、リスクをかなり下げることができるんです。

また、危険なのはモバイルバッテリーだけではありません。リチウムイオン電池は、スマホやワイヤレスイヤホン、電動アシスト自転車、加熱式たばこ、そしてこれからの季節に便利なハンディファンにも搭載されており、充電する際は、発火してもすぐに対応できる環境下で行うことが重要です。電車内のように逃げ場のない空間はもちろんのこと、留守中や就寝中の充電も大変危険です。

いずれも、便利さと引き換えに潜むリスクを正しく理解し、「異常な発熱や膨張を見逃さない」「充電中は目を離さない」「高温になる車内に放置しない」といった基本的な対策をしながら、安心して使い続けたいですね。