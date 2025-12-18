モバイルバッテリーをはじめ、スマートフォン、電動自転車、ハンディファン、ワイヤレスイヤホンなど、私たちの身の回りは、リチウムイオン電池搭載の商品で溢れているといっても過言ではない現代。気を付けたいのが、火災です。

東京消防庁公式によると、ここ10年で、リチウムイオン電池関連の火災件数は実に9.4倍にも増加しているのだとか。そこで今回は、東京消防庁公式チャンネルから、消化方法を解説している動画「STOP リチウムイオン電池火災」を紹介します。

【必見!! モバイルバッテリーの消火方法】

モバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池を搭載した製品による火災が急増しています。

万が一に備え、消火方法を確認しましょう。

(@Tokyo_Fire_Dより引用)

調理や花火をしている時と違って、火のない状況下で突如発火するモバイルバッテリー、大きな火事にでもなったら!と思うと怖いですよね。しかし、そんな時こそ冷静に対処することが重要です。

近くに燃え移るものがない場合、まずは、発火直後は炎がすごいので、火煙が小さくなるまで待ちます。

火煙が収まってきたら、大量の水または消火器(エアゾール式簡易消火具など )で消化します。外出先であれば、ペットボトルの飲料水でもOKです。

もしも周囲に延焼してしまった場合には……、すぐに消火器で初期消火しましょう。ただし、初期消火が可能なのは、炎が天井に達するまでです。

続いて、外出先でバッグから出火てしまった際の対処法です。まずは、身体から離し、可能であれば燃えやすいものから遠ざけましょう。

その後、バッグごと水や消火器で消化します。

また、消化後、火煙が収まったように見えても、中心部は400度を超えるほどの高温状態にあります。

再出火の可能性があるため、消化後はしっかり水没させることが重要です。

いかがでしたか? 通常の火災と違うのは、最終的に「水没させるところまで」という点でしょうか。二次被害を出さないためにも、しっかり覚えておきたいですね。

さて、消火方法を紹介しましたが、そもそも火災を起こさないようにすることが一番の対策です。留守中に発火してしまっては消火しようがありません。そこで、火災を防ぐ5つのポイントもチェック!!

発火する前の兆候として、本体が熱をもったり膨らんだりします。落としてしまった後や、夏の車内に置いていたり、充電中に異変が起こることも。高温になる場所に放置したり、充電したまま外出することのないよう、十分気を付けましょう!

なお、近年、誤った廃棄によるごみ処理中の火災も急増中なのだとか。リチウムイオン電池搭載商品は、リサイクル回収している店舗に持参するか、各自治体の指示に従って正しく処分する必要があるので、改めて、自治体のルール等を確認してみるといいかもしれません。

リチウムイオン電池搭載商品は、私たちの生活をより便利に豊かにするものであると同時に、ひとつ間違えれば火災の原因にもなり得るものです。だからこそ「便利さ」と「危険性」の両面を理解したうえで、正しい使い方と処分方法を知っておく必要があるのではないでしょうか。この機会にぜひ、お子さんやお年寄りも含め、家族みんなで取り扱いのルールなどを見直してみましょう!!