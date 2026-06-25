近年、SNSで“痩せる薬”として誤った情報が広がっている「マンジャロ」。その危険性について呼びかけた厚生労働省公式の注意喚起ポストが、大きな反響を呼んでいます。

【マンジャロは糖尿病のお薬です】

マンジャロは「糖尿病」の治療を目的に承認された薬です。

ダイエットなど、本来の目的以外で使用した場合、思わぬ健康被害が生じるおそれがあり危険です。

.

医療者から薬のリスクについて十分な説明を受け、薬について正しく理解することが重要です。

(@MHLWitterより引用)

マンジャロは、あくまでも糖尿病治療のために承認された医薬品。しかし近年、SNSや一部の美容医療クリニックで"ダイエット目的"として紹介されるケースが増えているのだとか。本来の目的とは違った薬の使用や、本来必要ではない薬を摂取することは、思わぬ副作用などの健康被害が懸念されます。

そんな中、厚労省が、「医療者から十分な説明を受け、薬のリスクを正しく理解することが重要」と明確に注意喚起すると、「マンジャロって糖尿病の薬だったの知らなかった」という声も。多くのユーザーが議論を深めるきっかけになっています。