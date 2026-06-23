フランス料理の祭典「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク2026」が9月18日、全国500店舗以上(予定)で開催される。

ダイナースクラブ フランス レストランウィーク2026

「サステナブルフレンチ」をテーマに特別メニューを提供

今年は「サステナブルフレンチ」をテーマに掲げ、参加レストランは、環境への配慮、生産者支援、食品ロス削減、地域食材の活用など、持続可能な取り組みを取り入れた特別メニューを提供する。日本各地の豊かな食材や生産者の想いを料理を通して発信し、未来につながる"おいしい選択"を提案。フランス料理ならではの美味しさとサステナビリティを両立した新たな食体験が楽しめる。

ダイナースクラブ フランス レストランウィーク2026

開催期間は2026年9月18日～10月18日。前菜・メイン・デザート・食後の飲み物を含む特別コース(3,000円、6,000円、10,000円)を全国500店舗以上(予定)で提供する。価格は店舗により異なる。

ダイナースクラブ会員限定で、ウェルカムドリンクのサービスや限定特別プラン、会員限定イベント、先行予約(8月18日10:00～)などの特典も用意している。一般予約は8月25日10:00～。参加レストランへの電話、または公式サイト、TableCheckにて予約を受け付ける。

食の未来やフランス料理の魅力を発信する特別企画も

今年のテーマであるサステナブルフレンチにあわせ、 食の未来やフランス料理の魅力を発信する様々な特別企画を実施する。

6月23日には、「もったいないをおいしく学ぼう!食育イベント in 山形県最上町」を実施する。規格外となってしまった野菜を使い、松田シェフが美味しい料理に仕立てる食育イベント。

松田清也シェフ

8月5日には、ダイナースクラブ会員限定「親子でフランス料理に挑戦!夏休み親子クッキング教室」を「ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ」で開催する。料理の時間には「食育」や「サステナブル」について学び、食事の時間にはクレジットカードに関するクイズ大会も予定している。

村上誼シェフ

9月17日・18日には、狐野扶実子シェフによる「ラ ターブル ド フミコ」をダイナーズクラブ会員限定で実施する。会場はアンダーズ 東京 キッチンテーブル。同じ食卓を囲み、空間と時間を共有することで生まれるつながりを大切にしながら、Table dʼhôte(ターブル・ドート)の精神を現代的に再解釈。自然の循環や季節の恵み、素朴さの中にある豊かさ、そして少し肩の力を抜いて味わう、心地よい食体験が楽しめる。日本各地の旬の食材とフランス料理のエスプリを掛け合わせながら、"サステナブルフレンチ"という新たな美食の形を表現。野菜やハーブ、穀物など植物由来の食材がもつ繊細な味わいを生かし、肉や魚介を含む旬の食材と響き合わせることで、味わいの奥行きや華やかさを追求したコースを提供する。

狐野扶実子シェフ

11月20日には、ダイナースクラブ会員限定で、ワイナリー、 シャトー・アンジェリュスのワインディナーを開催する。会場は「ベージュ アラン・デュカス 東京」(東京・銀座)。同店シェフがワインに寄り添うペアリングディナーを提供する。