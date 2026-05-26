三井住友トラストクラブは6月1日、ダイナースクラブカード、TRUST CLUBカードの利用で貯まるリワードポイントを、日本円ステーブルコイン(JPYC)に交換できるサービスを開始する。

6月1日から、リワードポイントをHashPortが提供するノンカストディアルウォレット「HashPort Wallet」上にて、JPYCが発行する日本円ステーブルコイン「JPYC」に交換できるようになる。クレジットカードの利用で貯まるポイントをステーブルコインに交換できる仕組みは、同サービスが日本初となる。

交換したJPYCは、実店舗・ECサイト等オンラインでの支払いや、Web3サービスでの決済・運用、即時かつ低コストの個人間送金などに活用できる。

JPYCへの交換方法

同サービスの開始を記念し、リワードポイントをJPYCに交換した利用者にポイントを還元する「ポイントバックキャンペーン」を実施する。ダイナースクラブカードは2,500ポイント→1,000JPYCへの交換につき500ポイント、TRUST CLUBカードは4,000ポイント→1,000JPYCへの交換につき500ポイントを還元する。キャンペーン期間は2026年6月1日～11月30日まで。