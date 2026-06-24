「あのHanes BEEFY-Tが、まさかのセブン-イレブンで手に入る！？」

私もこのニュースを聞いた時、思わず二度見してしまいました。120年以上にわたり世界中で愛され続けるベーシックウェアブランドHanes（ヘインズ）が、私たちの生活に最も身近な存在であるセブン-イレブンと、なんと初の限定コラボレーションを実現！しかも、その内容はHanesの代名詞とも言える「BEEFY-T（ビーフィーT）」と「BEEFYソックス（ビーフィーソックス）」だというから、期待せずにはいられません。

2026年7月11日(土)より、全国のセブン-イレブン（一部店舗を除く）で順次発売されるこの限定アイテム。高品質なアイテムが、ふらっと立ち寄ったコンビニで手に入るなんて、まさに「日常の贅沢」の極みではないでしょうか。

Hanesとは？120年以上愛されるベーシックウェアの王者

まずは、今回のコラボ相手であるHanesについて少しご紹介しましょう。

Hanesは1901年にアメリカで誕生し、「コンフォート（快適さ）」を最も大切なコンセプトに掲げ、Tシャツや肌着といったベーシックなアパレルを中心に数々の名品を生み出してきました。特にアメリカ国内ではアンダーウェアでトップシェアを誇り、「THE KING OF PACK T-SHIRTS」と称されるほどです。

その魅力は、飾らないシンプルさと、一度着たら手放せなくなるような着心地の良さ、そして何よりも「タフさ」にあります。毎日を快適に、そして長く愛用できる製品を提供し続けるHanesだからこそ、今回のコラボアイテムも期待大なんです！

毎日着たい！セブン限定「Hanes x セブン-イレブン BEEFY-TクルーネックTシャツ」の魅力

今回のコラボBEEFY-Tは、1975年に誕生したHanesのロングセラー「BEEFY-TクルーネックTシャツ」がベースになっています。BEEFY-Tを愛用している方ならご存知の通り、その魅力は尽きません。

セブン-イレブン限定デザインに注目！

: 肉厚でしっかりとした生地感は、一枚で着てもサマになります。: まさに「育てるTシャツ」。着るほどに風合いが増し、あなただけの一枚に。: 洗濯を繰り返しても、型崩れしにくい頑丈さが嬉しいポイント。: 体にフィットしやすく、着心地の良さを高めてくれます。: 首元にタグがなく、チクチクしないストレスフリーな着用感。

そして、私が特に注目したのは、セブン-イレブンとのコラボレーションならではの限定デザインです。

左胸には、BEEFYブランドのアイコンである“牛”をモチーフにしたワッペンがあしらわれています。このワッペンが、セブン-イレブンのコーポレートカラーである「セブンオレンジ」「セブングリーン」「セブンレッド」の3色でデザインされているんです！普段使いしやすい定番のTシャツに、さりげなくも鮮やかなアクセントが効いています。

さらに、左袖にはなんとカタカナで「ビーフィー」とプリントされているとのこと！

この遊び心満載のデザインは、ファッション好きなら思わずにやりとしてしまうはず。普段はなかなか見えない部分ですが、だからこそ「分かっている人には分かる」おしゃれ感がたまりません。

一枚でシンプルに着こなすのはもちろん、ジャケットやシャツのインナーとしても活躍しそうですね。

商品概要

項目 詳細 商品名 Hanes x セブン-イレブン BEEFY-TクルーネックTシャツ 素材 綿100% カラー ホワイト、ブラック サイズ M, L, XL 価格 3,850円(税込) 数量 1枚入り 発売日 2026年7月11日より順次発売予定

この価格で、Hanesの高品質なBEEFY-Tに特別なデザインが加わることを考えると、非常にお買い得感があります！普段からBEEFY-Tを愛用している方はもちろん、まだ試したことがない方も、これを機にその魅力を体験してみてはいかがでしょうか。

足元にも遊び心を！セブン限定「Hanes x セブン-イレブン BEEFYクォーターレングスソックス」

Tシャツと合わせてゲットしたいのが、同じくBEEFYシリーズから登場するコラボソックスです。ベースとなるのは、タフで快適な「BEEFYクォーターレングスソックス」。

セブン-イレブン限定デザインは「見えないおしゃれ」

: 摩擦が起きやすい部分が強化されており、耐久性抜群。: 頑丈ながらも快適なフィット感。: 肌に触れる大部分が綿100％で、優しい肌触りと吸湿性を実現。: ふかふかとした履き心地で、長時間の着用でも疲れにくいのが魅力です。

ソックスにも、Tシャツと同様にセブン-イレブンカラーの遊び心が散りばめられています。

左右の外側には、Tシャツと同じく“牛”モチーフのブランドアイコンが、セブン-イレブンカラーの刺繍で施されています。そして、スニーカーを脱いだ時にこそ真価を発揮する足底の「ビーフィー」のカタカナ編み込み！

こうしたさりげないディテールへのこだわりが、大人の「見えないおしゃれ」を格上げしてくれます。普段のカジュアルスタイルに、ちょっとした遊び心を加えてみてはいかがでしょうか？

商品概要

項目 詳細 商品名 Hanes x セブン-イレブン BEEFYクォーターレングスソックス 素材 綿・ポリエステル・その他 カラー ホワイト、ブラック サイズ 23-25cm、25-27cm 価格 1,265円(税込) 数量 1組 発売日 2026年7月11日より順次発売予定

こちらも日常使いに嬉しい価格設定です。高品質で長持ちするHanesのソックスは、日々の快適さを支えるマストアイテム。複数枚揃えて、気分やコーディネートに合わせて選ぶのも楽しそうですね。

パッケージまで特別仕様！コレクター心くすぐる限定デザイン

今回のコラボアイテムは、パッケージにもこだわりが詰まっています。商品デザインと連動したセブン-イレブンのコーポレートカラー3色を採用した特別仕様。店頭で見つけたら、すぐに「おっ、これは特別だ！」とわかるデザインです。

ギフトとしても喜ばれそうですし、ご自身用にも、この特別なパッケージはコレクション心をくすぐりますね。

見つけたら即ゲット！セブン-イレブン限定コラボアイテム

この魅力的なHanesとセブン-イレブンのコラボアイテムは、2026年7月11日(土)より全国のセブン-イレブンにて順次発売されます。

ただし、いくつか注意点があります。

一部お取扱いのない店舗がございます。

予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

店舗へのお問い合わせはお控えください。

つまり、見つけたらラッキー！早めに手に入れないと売り切れてしまう可能性も大いにあります。ぜひお近くのセブン-イレブンに立ち寄って、この特別なコラボレーションアイテムを探してみてください。

普段使いできる高品質なアイテムに、セブン-イレブンらしい遊び心が加わった今回のHanesコラボ。あなたの日常をちょっと豊かに、そしておしゃれに彩ってくれること間違いなしです！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。