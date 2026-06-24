エイ・アイ・エスは、6月25日の「船員の日」に先立ち、全国から寄せられた船員の方々への感謝・応援メッセージ動画を、同社の運営するYouTube「とらくるチャンネル」にて公開した。

船員の方々への感謝・応援メッセージ動画

6月25日は、国際海事機関（IMO）が定める「船員の日（Day of the Seafarer）」だ。AISでは、海に囲まれた日本の暮らしと産業を支える船員の方々へ、社会全体で感謝と敬意を届けることを目的に、「6月25日は船員の日」日本定着プロジェクトを推進している。

本プロジェクトでは、「見えない仕事に、見える感謝を。」をコンセプトに、船員の方々への感謝・応援メッセージを全国から募集。企業・団体・一般の方々より、100件を超えるあたたかいメッセージが寄せられた。今回公開した動画では、日々の暮らしや産業を支える船員の方々へ向けて、全国から届いた感謝と応援の想いを紹介している。

6月25日、大阪・道頓堀で「船員の日号」が運航

そして明日6月25日、「船員の日」当日には、大阪・道頓堀にて、LEDビジョン搭載広告船のLEDアドクルーズで「船員の日号」が運航する。「船員の日号」では、全国から寄せられた感謝・応援メッセージとともに、「船員の日」に合わせて制作したAISオリジナル楽曲を流しながら、船員の皆さまへの感謝と敬意を発信する。なお荒天等により、運航時間・内容が変更または中止となる場合がある。

「船員の日」号 運航ルート