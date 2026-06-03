海運業向け基幹システムを提供するITメーカーのエイ・アイ・エス(以下「AIS」)は、AISが推進する「6月25日は船員の日。日本定着プロジェクト」の一環として、6月25日に大阪・道頓堀川を航行するLEDビジョン搭載広告船「LEDアドクルーズ」を活用し、全国から募集した船員の方々への感謝・応援メッセージを放映する。また、本応援メッセージは、YouTube「とらくるチャンネル」においても、6月中旬に公開予定。

6月25日は国際海事機関(IMO)が定める「船員の日(Day of the Seafarer)」であることを定着しようと取り組む「6月25日は船員の日。日本定着プロジェクト」の一環として、「LEDアドクルーズ」を企画名称「船員の日」号として運航し、全国から寄せられた船員への感謝・応援メッセージを、大阪・道頓堀川から発信する

私たちの暮らしや産業は、日々、海上輸送を支える船員の方々の存在によって成り立っている。一方で、船員の仕事は日常生活の中で目に触れる機会が少なく、その重要性や社会的価値が十分に知られているとは言えない状況だという。

AISは、こうした“見えにくい仕事”に光を当て、船員の方々への感謝と敬意を社会に広げることを目的に、「6月25日は船員の日。日本定着プロジェクト」を推進。多くの人が行き交う道頓堀の街から、海上輸送を支える船員の方々へ、そして社会全体へ向けて、感謝の気持ちを“見える形”で届けていく。

実施概要

実施日：6月25日16:00～21:00

実施場所：大阪・道頓堀川

実施内容：LEDアドクルーズにて、船員への感謝・応援メッセージを放映

企画：「6月25日は船員の日。日本定着プロジェクト」

EDアドクルーズは、道頓堀川を運航するLEDビジョン搭載広告船。高精細LEDビジョンにより、静止画・動画の放映が可能で、道頓堀川沿いを行き交う多くの方々へ視覚的にメッセージを届けることができる。なお荒天等により、運航時間・内容が変更または中止となる場合がある。