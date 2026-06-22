Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の作品から『ちくわ戦記～おれのカワイイで地球侵略～』の第8巻を含めた、計8タイトルの紙書籍を2026年6月19日(金)に小学館から、6月30日(火)に自社出版企画「サイコミ パブリッシング」としてCygamesから、それぞれ発売する。

『ちくわ戦記～おれのカワイイで地球侵略～』は、柴犬型宇宙生物・ちくわをはじめとする可愛いスパイ達が、地球人から愛でられると発生するエネルギー“カワエネ”を回収するために奮闘する、宇宙一キュートなハートフルコメディ作品。2025年4月にはTVアニメも放映され、累計部数は11万部を突破している。

6月19日(金)発売タイトル

『終の退魔師―エンダーガイスター―』25巻

著者：四方山 貴史

判型：B6判

定価：880円(税込)

発売：小学館

「人生で初めてだ、こんなに心が躍るのは」

鵺を凌ぐ実力の持ち主、女王vsレッドアイ始まる！

狡猾さと魔人を持つレッドアイに対し、女王が取った作戦は真っ向からのぶつかり合い。無謀にも思えたその戦いは意外な決着を迎える。

一方アメリカにて吸血鬼を追う仕事を始めたアキラと千景。

2人はそこで思わぬ事実を知ることになる。

主人公勢か、敵達か…

手のひらで踊らされているのは果たしてどちらなのか。

『異世界美少女受肉おじさんと』18巻

著者：池澤真・津留崎優

判型：B6判

定価：880円(税込)

発売：小学館

自己犠牲？ それがおまえの愛なのか！！！

異世界転移したら、なぜか金髪美少女になってしまった元おじさん・橘日向。

勝手に魔王討伐を決意し、無言で去った親友・神宮寺を追っていざ魔王城へ！！

その道中で出会った柴犬(？)を愛でつつ癒される橘一行だが、突如仲間が身体発火する異常事態発生！？

こんな様子で着実に魔王へ近付く神宮寺を、果たして止めることができるのか──。

狂気で異色の異世界ラブコメ、最終決戦が幕を開ける第18巻！！

6月30日(火)発売タイトル

『ジャスティス・サーガ ―我の創りし理想の世界で幼女無双―』1巻

著者：山本神話

判型：B6判

定価：946円(税込)

発売：Cygames

読者諸君、“あの頃”に描いた妄想世界を堪能しようではないか──

社会人になってもいまだ中二病である西園寺蒼(本名：山田つよし)が転移した先は、14歳の時に仲間と共に創作した世界！？

そして、彼の前に現れたのは、かつて描いた理想の最強最カワ軍服幼女・アイメル。

これは自分が知り尽くした世界で理想のヒロインの片腕となって正義を成していく物語である──

『社畜ちゃんと生活改善系ショタ悪魔』3巻

著者：夢鳥八重

判型：B6判

定価：946円(税込)

発売：Cygames

メギの師匠・エニシの誘いで、魔界に行くこととなったイノリたち。子どもと見間違う見た目でありながら500歳の師匠の超ド級バブみに、同じショタジジイのオトギもあえなく陥落…！

イノリとエニシ。メギの保護者であるふたりが、魔界にいた当時のメギからイノリ家に住み着いた今のメギまでを語り合う。

オトギメイドとメギ執事が拝めるコスプレ大会や、もふもふ化したメギたちに癒される話など魅力てんこもりの第3巻！

『ちくわ戦記～おれのカワイイで地球侵略～』8巻

著者：ブブ

判型：A5判

定価：1,320円(税込)

発売：Cygames

ゲンタの恋愛相談を受けることになったちくわは、相手の気持ちに寄り添うことを伝授！

小学生のピュアな想いが交錯する、運命のホワイトデーがやってくる…！

一方、大事なことを何も言わない寡黙な夫・伴一に、悶々とした想いを抱いていたのり子。

ひょんなことから、ちくわが買ったアイテム“キーモチアケール”を使ってしまい、触れた相手の心の声が聞こえるように…！？

宇宙一キュートなハートフルコメディ！第8巻！

『痛風ダ・ヴィンチ』2巻

著者：二戸謙介

判型：B6判

定価：946円(税込)

発売：Cygames

「痛風持ち」の天才画家レオナルド・ダ・ヴィンチが現代日本へタイムスリップ！

日本の夏祭りグルメに創作意欲を突き動かされた彼は、さらなる創作の刺激を求め爆食！深夜の駄菓子にエナジードリンク、炭火焼き鳥にハイボール……

筆がノればノるほど、尿酸値も右肩上がり♪

創作意欲に溢れた天才画家の不養生でどうしようもない日常に「蓄尿検査」の魔の手が迫る──！？

地獄のプリン体ルネサンス第2巻！

『ブレイクニューワールド』4巻

著者：宇津江広祐

判型：B6判

定価：946円(税込)

発売：Cygames

「私だけはあなたの味方でいるから」

「ローウェルの敵」を撃ったことで信用度がAになったキリヤ。

やるせない気持ちに苛まれ、キリヤはツバキにだけ本音を明かす。

そしてローウェル・セレモニーが行われるアルファエリアに移住することに。

そこで出会ったのは互いを監視しあう国家公認の友人達。

ローウェル・セレモニーまで1か月半、キリヤは政府に目を付けられずに生活できるのか──。

『モブおじさんの転生者対処マニュアル』1巻

著者：吉田健二

判型：B6判

定価：946円(税込)

発売：Cygames

異世界転生者は、本当に救世主なのか？

いじめ、失恋、嘲笑──。

転生前はオタクとして苦汁を飲まされ続けた者達が、水を得た魚のように羽を伸ばした結果、トラブルは絶えず世界は平和になるどころか逆に乱れていく。

調子に乗った転生者達に喝を入れるため、男はかつて振るった技を再び用いることになるのだった。

異世界だからって、何しても許されるわけじゃないぞぉぉぉ！！！

(C) Cygames, Inc.