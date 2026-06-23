TOブックスが刊行する『ティアムーン帝国物語』シリーズの累計部数(紙＋電子)が300万部を突破した。

『ティアムーン帝国物語』は、2019年6月10日より書籍が発売。発売から7年以上、歴史改変ファンタジーとして、コミカライズをはじめ、ドラマCDやグッズの発売など幅広く展開されており、9月10日にはノベル・コミックス最新巻の発売も決定している。

■『ティアムーン帝国物語』あらすじ

保身上等！ 自己中最強！ 小心者の元(?)ポンコツ姫が前世の記憶を使って運命に抗う、一世一代の歴史改変ファンタジー！

崩壊したティアムーン帝国で、わがまま姫と蔑まれた皇女ミーアは処刑された──はずが、目覚めた彼女は12歳に逆戻り??第二の人生でギロチンを回避するため、帝政の建て直しを決意する。手始めに忠義に厚い下っ端メイドと、左遷されたが優秀な文官を味方につけ、失敗した過去をやり直す日々が始まった。けれど、ミーアの本音は「我が身の安全第一」。仇敵を遠ざけ、人脈作りに励むうちに、なぜか周囲の忖度で次々と奇跡が実現！やがて、身勝手なはずの行動は大陸全土の未来を大きく変えていくのだった……。

「こ、これぐらいわたくしにかかれば簡単ですわ！」

保身上等！自己中最強！小心者の元(?)ポンコツ姫が前世の記憶を使って運命に抗う、一世一代の歴史改変ファンタジー！

●『ティアムーン帝国物語～断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー～＠COMIC 第12巻』＜9/10発売！予約受付中＞

漫画：杜乃ミズ

原作：餅月望

キャラクター原案：Gilse

価格：759円(税込)

●『ティアムーン帝国物語19～断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー～』＜9/10発売！予約受付中＞

著：餅月望

イラスト：Gilse

価格：1,399円(税込)