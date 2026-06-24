MILK DO dore ikuは7月4日、「MILK DO dore iku? 長崎大村店」(長崎県大村市)をオープンする。

同ブランドは北海道発の生仕立てドーナッツ専門店で、食のコンサル集団「hanninmae」がプロデュースを手掛けており、今回の出店で全国31店舗目(道内5店舗・道外26店舗)となる。

同ブランドの生ドーナッツは、口の中でシュワっと消えるような柔らかい食感が特徴。十勝産の小麦粉をメインに卵とバターをふんだんに使用した生地を高温で一気に揚げることで、外はカリッと、中はとろける口溶けに仕上げている。北海道各地の牧場と提携した鮮度の高い牛乳や、根釧地区の生乳による濃厚な生クリームをベースにしたクリームを使用している。

長崎大村店限定商品として、北海道産生クリームに有機栽培のレモンとカルダモンの香りを加えた「レモンカルダモン」(420円)を販売する。そのほか、定番の「純生ホイップ」(350円)や「自家製カスタード」(350円)、「ショコラナッツ」(420円)など、レギュラーメニュー10種を合わせた計11種をラインアップする。

自家製カスタード

純生ホイップ

店舗は、長崎県大村市の「OKホーム&ガーデン スーパーコンボ大村店」の駐車場内に位置し、テイクアウト形式で提供する。