ヤムヤムクリエイツは5月17日、「ベイクドマジック＆カリクロ本社スイーツ・ラボ店」を、スイーツ×ブリュレベーカリー専門店「BAKED MAGIC&BRULEE BAKERY」としてリニューアルオープンする。

スイーツ系からお惣菜系まで幅広いラインアップ

今回のリニューアルのテーマは「次世代のお客様にも楽しんでいただけるスイーツ×ブリュレベーカリーの新世界」。売場レイアウトから品ぞろえを大幅に見直し、どの種類のベーカリーにもブリュレすることで、ワンランク上の上質な味わいに生まれ変わった。

看板商品のブリュレシュークリームやブリュレクロワッサンに加え、クロワッサン生地を用いた「ベーグル」や「エッグタルト」、バナナを練り込んだ「ブリュレ生ドーナツ」など、独創的なスイーツ系ラインナップを強化した。

ブリュレクロワッサンベーグル

クロワッサンエッグタルトとクロワッサンチーズタルト

ブリュレ生ドーナツ

さらに、初の試みとして、「クロワッサンクリスピーマルゲリータ」、グラタン系の「クロワッサンタルト」、「ブリュレクロワッサンと焼きチーズカリー×ソーセージ」といったお惣菜ベーカリーも多数展開し、日常の食事としての利便性も高めている。

すべての商品は併設のキッチンで製造し、「焼きたて・作りたて」の状態で提供することにこだわっている。テイクアウト専門店として、自分への気軽なご褒美から日々の食卓まで、幅広いシーンに寄り添う店舗づくりを目指す。