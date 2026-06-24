双日テックイノベーションは、若手社員の成長支援に向けた施策の一環として、2026年4月入社の新卒社員より初任給を引き上げるとともに、人事・給与制度を改定した。

新卒初任給改定の詳細

デジタル化の進展に伴いIT人材のスキルが高度化・多様化する中、社員が早期に成長し、長期的に活躍できる環境づくりを推進することを目的としている。

改定内容として、2026年4月入社の新卒社員より初任給を2万円引き上げた。これにより基本給は、大卒が27万円(高度技術保有者は29万円)、院卒が27万5,000円(同29万5,000円)となった。なお「高度技術保有者」とは、IT分野において同社が定める資格や専攻、実務経験等の一定基準に基づき認定された高度な専門性を有する人材を指す。

また、新卒社員を対象とした借上社宅制度により会社が月額約4万円を補助するため、基本給と補助を合算した実質的な支給水準は31万円(高度技術保有者は33万円)に達する。同社ではこれまでも技術手当の支給やCDP(キャリアディベロップメントプログラム)を通じた若手の支援を行ってきたが、今回の改定でその育成施策をさらに推し進める。

初任給の引き上げに合わせ、全体的な給与水準の見直しも実施され、等級全体の基本給テーブルも改定した。これにより、安定的な基盤となる給与水準を維持しながら、成果を適切に評価して賞与へ反映する仕組みを整備した。