六本木ヒルズに位置するラグジュアリーホテル、グランド ハイアット 東京。「フォーブス トラベルガイド」で10年連続4つ星を獲得する同ホテルが、ポケットモンスター誕生30周年を記念したコラボレーション「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」を、6月20日からスタートします。

「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」

「アドベンチャー（冒険）」をテーマに、館内レストランの限定メニューと、ポケモンたちと過ごす宿泊プランを期間限定で用意。自分へのご褒美として楽しめるフード・スイーツから、思い切って体験したい特別な客室まで幅広く展開しています。フードメニューは6月20日（土）から8月31日（月）まで、宿泊プランは6月20日（土）から8月26日（水）まで提供されます。

まずは食べてみる、ピカチュウらしさをつめこんだハンバーガーセットを実食

ポケモンたちとの冒険を、まずはグルメから始めましょう。ステーキハウス「オーク ドア」で提供される「そらとぶピカチュウのグルメバーガーセット」（6,600円、1日20食限定）を試食してきました。

主役のハンバーガーは、ピカチュウの好物とされるケチャップをふんだんに使った、黄色いバンズが目を引く一品です。一口食べると、炙った炭火の風味とビーフパティの旨みが口いっぱいに広がり、甘酸っぱいケチャップとの相性抜群！しっかりとしたグルメバーガーを食べた満足感があります。

セットのドリンクにはピカチュウの形のチョコレートが添えられており、隣のマンゴージェラートはマンゴーそのものの濃厚な味わい。ドリンクはジンジャーエールにパイナップルジュースなどを加えたノンアルコールカクテルで、大人っぽい味わいに仕上がっています。タピオカもピカチュウを意識した配色になっており、細部までこだわってメニューが作られているのを感じます。

セットの冷製コーンスープも、風船で冒険に出るピカチュウが表面にあしらわれ、飲むのがもったいなくなるような一皿でした。コーンの甘みがしっかり感じられ、味の完成度も高いです。ランチとしてはなかなかのお値段ですが、特別な日のごほうびにぴったりの特別な味わいが楽しめるセットでした。

ピカチュウと“空を飛べる”パフェや「旅立ちの3匹」デザインのショコラも

イタリアンレストラン「フィオレンティーナ」では、風船で冒険に出るピカチュウをイメージした「そらとぶピカチュウのサマーパルフェ」（3,520円、1日20食限定）を提供。

マスカルポーネムースの上に、バタフライピーで色付けしたピーチ風味のジュレを重ね、雲をかたどったココナッツジュレを浮かせた一品で、トップにはマンゴー、オレンジ、ピスタチオ、ブルーベリー、ラズベリーの5種フレーバーのムースアイスが飾られています。このパフェでティータイムができたら、空を飛ぶような心地で過ごせそうです。提供時間は15時から17時で、事前のオンライン予約と決済が必要です。

「フィオレンティーナ ペストリーブティック」では、お祝い向けの「ポケモン30周年 アニバーサリーマンゴーケーキ」（12cm、12,600円）、オリジナルデザインのトランクケースに3種のスイーツを詰めた「グランド アドベンチャー スイーツトランクケース」（7,500円）、ピカチュウやモンスターボールをデザインした「グランド アドベンチャー バトンショコラ」（6,800円、レモン・ピスタチオ・オレンジ・カシス・キャラメルの5フレーバー）を販売しています。

「グランド アドベンチャー バトンショコラ」（6,800円）

「グランド アドベンチャー スイーツトランクケース」（7,500円）

ケーキは受け取り希望日の3日前までの事前予約が必要で、トランクケースとバトンショコラはオンラインでの取り寄せにも対応します（配送注文受付は5月20日11時から、6月20日以降発送）。販売時間は9時から20時です（ケーキは10時から）。個人的には、アニバーサリーマンゴーケーキで自分や家族のお祝いができたら嬉しいだろうなあと思いをはせました。

スイートルームはピカチュウ30匹がお出迎え！ ポケモンでいっぱいの客室に潜入

宿泊して、ポケモンの世界観をまるごと味わうという選択肢もあります。宿泊プランは、スイートルームに泊まる1日1室限定の「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー スイートステイ」と、スタンダードルームに泊まる1日8室限定の「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー ステイ」の2種類。コラボ客室には、風船で冒険に出るピカチュウをはじめ、『ポケットモンスター 赤・緑』に登場するポケモンたちの装飾やアートが施されています。

ピカチュウとフシギダネがなかよく寄り添っています

スイートプランの客室となるのは、東京の街並みや富士山を一望できる120平方メートルの「チェアマンスイート」。客室では、風船で冒険に出るピカチュウを含む計30匹のピカチュウが宿泊客を出迎えます。

ピカチュウたちがいるリビングルームはくさタイプ、ベッドルームはほのおタイプ、バスルームはみずタイプをイメージしたデコレーションで構成され、フシギダネやヒトカゲ、ゼニガメ、ラプラスなど、さまざまなポケモンと出会えます。

ほのおタイプのベッドルーム

部屋の隅から宿泊者を見守るリザードン

ヒトカゲもちょこんと座っています

バスルームにはゼニガメはじめみずタイプのポケモンがいます

ラプラスとアクアの雰囲気のある装飾がマッチ

ゼニガメとコダックがモニターのそばで遊んでいます

スイート宿泊者には、先ほど紹介した「そらとぶピカチュウのグルメバーガーセット」と同テーマのディナーが部屋に届けられ、朝食にはピカチュウの焼き印を押した「そらとぶピカチュウのパンケーキ」付きのアメリカンブレックファストが提供されます。

お土産として持ち帰れるオリジナルアメニティも充実しており、パスポートケース、ポロシャツ、帽子、トートバッグ、アウトドアランプ、クッションに加え、しゃべるフィギュア「てのひらピカチュウ ぽけふわ」や、フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのぬいぐるみが付属します（大人1名につき1滞在1セット、最大3名まで宿泊可）。

アメニティも豪華

アウトドアランプにピカチュウの30周年ロゴをあしらった特別仕様

リビングにはくさタイプのポケモンたちの姿も

ギャラドスやスターミーも登場します

ポケモンたちに見守られながら身支度できるミラー

価格は1室2名利用で40万円から（税込・サービス料15％および宿泊税別）。最大で大人3名まで宿泊可能、アメニティは今回から1人1セット進呈されることになったので、ポケモン好きのお友達を誘い合ってラグジュアリーなステイを楽しむのも良さそうです。

8室限定のスタンダードプラン（ツイン42平方メートル）は、枕元やアートにフシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、ピカチュウのデザインが取り入れられ、入室時の大きな鏡ではカビゴンやイーブイたちが出迎えてくれます。

ピカチュウは上空から宿泊客を見守ります

フシギダネもいます

観葉植物にひっそりととまっているピジョンが

朝食はビュッフェ形式で、ピカチュウの焼き印入りパンケーキが付きます。アメニティはパスポートケース、Tシャツ、帽子、トートバッグの構成で、価格は1室2名利用7万1,500円から（最大2名まで宿泊可、アメニティは1人1セット付属）と、スイートに比べて手が届きやすい設定です。両プランとも、宿泊に含まれる食事は12歳以下の子どもは対象外となる点には注意が必要です。

スタンダードステイもしっかりアメニティがついてきます

帽子は今っぽいサファリハットにピカチュウ30周年ロゴの特別仕様

パスポートケースのフシギダネの満面の笑みに思わず笑顔になります

予約はいずれも公式サイトで受け付け中。グランドハイアットのスタッフさんによれば、今年はスイートの予約が想定以上に伸びていて、インバウンド効果かと思いきや、日本人利用客が多いとのこと。ポケモンと特別な30周年イヤーをお祝いしたいファンにとって、今回のコラボスイートルームはきっと満足のいく体験になるでしょう。

ポケモンとの“ちょっとリッチ”な旅が気になった方は、公式サイトで予約状況をチェックしてみてください！

写真：日比佳代子

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