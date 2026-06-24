JR東海は、東海道新幹線で多客期に設定している「お子さま連れ車両」に関して、2026年夏季(7～9月)はお盆期間とシルバーウィークに設定すると発表した。

「お子さま連れ車両」は、対象列車の座席を購入することで、こども連れの利用者が家族で周囲に気兼ねなく乗車できるサービス。東京～新大阪間を運行する「のぞみ」の一部列車を対象に、12号車を「お子さま連れ車両」として設定する。

今夏、お盆期間は8月7～16日に計90本、シルバーウィークは9月19～23日に計46本を設定。下り・上りともに、家族連れの利用が多く見込まれる時間帯の「のぞみ」に設定する。

座席は乗車日1カ月前の10時から販売し、EXサービス(「エクスプレス予約」「スマートEX」「LINEからEX」)、駅・旅行会社の窓口、指定席券売機などで購入可能。「エクスプレス予約」「スマートEX」はシートマップから希望の座席を選べるが、「LINEからEX」は窓側・通路側などの選択となり、シートマップから座席を選ぶことはできない。一部の旅行会社窓口や他社ネット予約サービスで購入できない場合もある。なお、「お子さま連れ車両」はこども連れ専用車両ではないため、一般の利用者が乗車することもあるとのこと。