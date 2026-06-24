近頃、SNSやYouTubeなどで話題のリンゴ酢。健康や美容を意識して飲んでいるという声もあり、「気になっているけれど、酸っぱそう」「毎日続けられるのかな」と感じている人もいるのではないでしょうか。

今回は、ミツカンの「無ろ過純リンゴ酢」を実際に試してみました。

「無ろ過純リンゴ酢」って何? 普通のリンゴ酢との違い

最近SNSやYouTubeでよく見かけるようになった「リンゴ酢」。私も健康や美容を意識して飲んだことがありましたが、無ろ過タイプは試したことがありませんでした。

ミツカンの「無ろ過純リンゴ酢」は、りんご果汁100%で作られた純リンゴ酢。発酵由来の成分を残すためにろ過をしていないのが特徴で、リンゴ本来の恵みや酢酸菌をそのまま摂ることができるそうです。また、リンゴ果汁をたっぷり使用しているため、フルーティーでまろやかな酸味や芳醇な香りも楽しめるのだとか。

そのため、ボトルの中を見ると少しにごりが……!

普段飲んでいるリンゴ酢と何が違うのか気になったので、今回は実際に飲んだり、料理に使ったりして試してみました。

それぞれの試し方で感じたことを、正直にレビューしていきます!

まずはシンプルに! 水で割って飲んでみた

まずは「無ろ過純リンゴ酢」を水で割って味見してみます。

ラベルに表記されていた作り方を参考に、「無ろ過純リンゴ酢」大さじ1に水100mlを加えて作りました!

酸味はあってツンとした香りはあるものの、りんごのフルーティーな香りも感じられ、飲みやすかったです。

また、以前飲んだことのあるリンゴ酢よりも、酸味はやわらかく感じたので、一般的なリンゴ酢が苦手だった方にも「無ろ過純リンゴ酢」をぜひ試してもらいたいと思いました!

炭酸で割るとさらにスッキリ! 暑い日にもぴったり

次に試したのが炭酸割り。

個人的には、「無ろ過純リンゴ酢」の炭酸割りが一番お気に入りでした。

シュワっとした炭酸の爽快感とリンゴ酢のさっぱりした風味が合わさって、とても飲みやすかったです。

お風呂上がりや暑い日のリフレッシュタイム、普段のジュース代わりとして取り入れるのにもぴったり。甘さを加えていないのに、どこかフルーティーさも感じられて、気分転換したいときにもよさそうでした。

「リンゴ酢に興味はあるけれど、続けられるか不安……」という人は、まず炭酸割りから試してみるのがおすすめかもしれません。

飲んで終わりじゃない! 料理にもおすすめ

飲み物として楽しめることはわかりましたが、毎日続けることを考えると「料理にも使えたら便利かも」と思い、実際に試してみることに。

今回はサラダのドレッシングとして、ラベルに表記されていた「無ろ過純リンゴ酢」大さじ1にオリーブオイル大さじ1と塩こしょうを加えて作ってみました。

ベビーリーフのサラダに粉チーズとプロセスチーズをトッピングし、「無ろ過純リンゴ酢」のドレッシングをかけて食べてみると、本格的なお店のイタリアンサラダに。

料理に使えば自然と取り入れられるので、サラダだけでなくマリネやお肉やお魚のソースとして取り入れるのもいいかもしれません。

気負わず始められるのが魅力

実際に試してみるまでは「にごりがあるしクセがありそう」というイメージを持っていましたが、飲んでみると一般的なリンゴ酢よりもまろやかで、想像以上に飲みやすいと感じました。

炭酸で割ってドリンクとして楽しんだり、普段の料理に取り入れたりと、日常生活の中で手軽に活用できるのも魅力です。気になっているものの、まだ試したことがないという方は、この機会にぜひ一度味わってみてはいかがでしょうか。