電気代の高騰が続く中、少しでも負担を減らそうと節約を意識している人も多いのではないでしょうか。一方で、「節約しているのに、なぜか電気代が下がらない」と感じることもあるかもしれません。

そこで今回は、20～60歳の男女300名を対象に「電気代節約のために実際にやっていること」についてアンケートを実施。その結果、約7割の人が電気代の節約に「モヤモヤ」を感じていることが分かりました。

実践している節約術1位は「照明をこまめに消す」

まず、電気代を節約するために実際に行っていることを聞きました。

最も回答が多かったのは、「使わない部屋の照明をこまめに消す」(55.6%)でした。次いで、「エアコンの設定温度を調整する」(43.8%)、「LED照明に変更する」(32.4%)、「扇風機・サーキュレーターを使う」(32.0%)と続きます。

日々の生活の中で、無理なく取り組める節約方法を実践している人が多いようです。

約7割が電気代節約に「モヤモヤ」を感じている

続いて、電気代を節約する中で「モヤモヤする」ことはあるか聞いたところ、「よくある」が25.4%、「ときどきある」が41.8%となりました。合わせると67.2%となり、約7割が何らかのモヤモヤを感じていることが分かりました。

「暑さ・寒さを我慢しなければいけない時」にモヤモヤする人が多数

では、どのような時に「モヤモヤ」すると感じるのでしょうか。

複数回答で聞いたところ、最も多かったのは「暑さ・寒さを我慢しなければならない時」(48.9%)でした。僅差で、「節約しているのに、電気代があまり下がらない時」(44.4%)、「電気代の請求額を見る時」(43.3%)、「電気代を常に気にしながら生活する時」(42.8%)と続きます。

節約のために暑さや寒さを我慢したり、電気代を気にしながら生活したりすることに負担を感じている人も少なくないようです。

「報われない感じがする」モヤモヤを感じている人の声

さらに、最も「モヤモヤする」と感じるものを一つ選んでもらったところ、トップは「節約しているのに、電気代があまり下がらない時」(21.7%)でした。

理由を詳しく聞いてみると、

「苦労が報われていない感じがする」(埼玉県 50代男性)

「我慢が無意味に思えてくる」(大阪府 40代女性)

「節約をしていても年々電気代が上がっているので、意味があるのか疑問に感じる」(北海道 40代女性)

といった声が寄せられました。

また、

「電気代を気にせずに使いたい」(神奈川県 40代男性)

「電気代節約のために暑さ寒さを耐えるのはしんどい」(大阪府 40代男性)

「自分は頑張っているのに、家族は節約しないことにイライラする」(滋賀県 40代女性)

といったコメントも見られました。

電気代そのものの高さだけでなく、「節約を頑張っているのに成果が見えないこと」にモヤモヤを感じている人が多いことがうかがえる結果となりました。

調査概要

・調査時期：2026年6月9日

・調査対象：マイナビニュース会員

・調査数：男女合計300人

・調査方法：インターネットログイン式アンケート