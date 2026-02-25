エネワンでんきは、夫婦間の「節電ストレス」についてのアンケート調査結果を2026年2月24日に発表した。本調査は2026年1月、300名を対象にインターネットリサーチによって行われたもの。

Q1.回答者の属性、同居家族の構成

回答者の属性について尋ねたところ、性別は「男性」(68%)、「女性」(32%)となった。年代は「60代以上」(45%)が最多で、「50代」(25%)、「40代」(21%)、「20代・30代」(9%)が続いた。40代以上が全体の9割超を占めている。

同居家族の構成

同居家族の構成では、「配偶者・パートナーのみ」(37%)が最も多く、「子ども・小学生以上」(32%)、「親・義親」(28%)、「子ども・未就学児」(3%)という結果になった。

Q2.月々の電気代

月々の電気代については、「10,000円～15,000円未満」(38%)が最多となった。「5,000円～10,000円未満」(35%)が続き、この2区分で全体の約7割を占める。

一方、「15,000円～20,000円未満」(10%)、「20,000円以上」(13%)と、15,000円を超える層も2割を超えた。「5,000円未満」(4%)は少数だった。

Q3.夫婦それぞれの節電意識

回答者自身と配偶者・パートナーの節電意識についての質問では、「自分の方が意識が高い」(56%)が半数を超えた。「配偶者・パートナーの方が意識が高い」(9%)、「同じくらい」(30%)、「どちらも意識していない」(6%)となり、意識に差がある家庭が一定数存在することがうかがえる。

Q4.エアコン・暖房の温度設定で意見が合わないことはあるか

エアコン・暖房の温度設定について、配偶者・パートナーと意見が合わないことがあるかを尋ねたところ、「頻繁にある」「ときどきある」「たまにある」の合計は61%となった。内訳では「ときどきある」(27%)が最多。「ほとんどない」(27%)、「全くない」(12%)だった。

Q5.温度設定を巡る口論経験

エアコン・暖房の温度設定を巡って口論になったことがあるかとの質問では、「何度もある」「数回ある」「1～2回ある」の合計が35%。「ない」(65%)が多数派となった。

Q6.口論の内容

口論経験者に具体的な内容を聞いたところ、「設定温度が高すぎる・低すぎる」(23%)が最多。「暑い・寒いという体感温度の違い」(15%)、「電気代を気にしすぎ・気にしなさすぎ」(13%)、「エアコンをつけるタイミングが早い・遅い」(12%)が続いた。

Q7.配偶者に隠れて取った行動

エアコン使用に関して配偶者 パートナーに隠れて取った行動を尋ねたところ、「こっそり温度設定を変えた」(33%)が最多。「こっそりエアコンをつけた・消した」(19%)、「別の部屋に移動した」(10%)、「我慢して体調を崩した」(4%)が挙がった。

Q8.消し忘れやつけっぱなしでイライラした経験

家庭内での電気の消し忘れ・つけっぱなしが原因でイライラしたことがあるかとの質問では、「頻繁にある」「ときどきある」「たまにある」の合計が61%。「ほとんどない」「全くない」は39%だった。

Q9.消し忘れが多い人

電気の消し忘れが多いのは誰かとの問いでは、「主に配偶者・パートナー」(36%)が最多。「主に子ども」(14%)、「家族全員」(18%)、「主に自分」(11%)、「わからない」(22%)となった。

Q10.配偶者の電気の使い方で気になること

配偶者・パートナーの電気の使い方で最も気になることは、「特にない」(29%)が最多。

「誰もいない部屋の電気をつけっぱなし」(26%)、「部屋を出るときに電気を消さない」(21%)、「節電意識が全くない」(11%)、「エアコンの温度設定が極端」(8%)、「お風呂の追い焚きを何度もする」(4%)、「逆に節電しすぎて我慢している」(2%)が続いた。

Q11.節電のために取った行動

節電のために実践した行動では、「暑い・寒いのを我慢してエアコンをつけない」(43%)が最多。「特にない」(40%)も多かった。

Q12.節電を巡るストレスの有無

節電を巡ってストレスを感じることがあるかとの問いでは、「頻繁にある」(8%)、「ときどきある」(15%)、「たまにある」(21%)。「ほとんどない」(37%)、「全くない」(18%)となった。

Q13.節電による関係性への影響

節電によって夫婦・パートナー間の関係性に影響が出たかとの質問では、「ほとんど影響はない」「全く影響はない」の合計が78%。「大いに悪影響がある」「少し悪影響がある」は17%、「むしろ良い影響がある」は5%だった。

Q14.節電ストレス解消の工夫

自由回答では、「服装で調整する」「エアコンをなるべく使わない」「できる限り同室しない」「安い時間帯に料理・洗濯を済ませている」「話し合いして温度設定を決める」「諦める」といった声が挙がった。

家庭内での電気や冷暖房の使い方を巡るすれ違いは多いものの、関係悪化にまで発展するケースは限定的といえる結果となった。