LE SSERAFIM、Spotify月間リスナー数2000万人を突破

LE SSERAFIMが、グローバル音楽市場における存在感をあらためて数字で証明した。Spotifyの集計（5月25日〜6月21日）によると、LE SSERAFIMの月間リスナー数は2038万924人に達した。この数字は、同期間におけるすべてのK-POPグループの中でBTS、BLACKPINKに次ぐ3位にあたり、グループが積み上げてきたグローバルファンダムと大衆的な支持の広がりを如実に示している。

【写真を見る】LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYE「ICONIC BY MISTAKE」誕生の裏側

この躍進の背景には複数の要因がある。昨年開催した初のワールドツアーをきっかけに、世界中のオーディエンスが過去の楽曲を含めて幅広くストリーミングするようになり、全体の再生数が底上げされた。そこに、昨年10月リリースの1st Single『SPAGHETTI』収録曲「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」、今年5月22日リリースの2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1からのタイトル曲「BOOMPALA」が大きな人気を獲得。さらに6月12日にはILLIT、KATSEYEとのコラボレーション楽曲「ICONIC BY MISTAKE」が公開され、リスナー層を一段と押し広げた。

アーティスト全体のストリーミング再生数を基準に順位を付けるSpotifyの「ウィークリートップアーティスト グローバル」（6月12〜18日集計）でも、LE SSERAFIMは110位にランクインし、同期間のK-POPガールグループ最高位を記録した。

ストリーミング指標の好調と並行し、アワードシーンでも存在感を示した。6月20日に韓国・仁川インスパイアアリーナで開催された『第35回ソウル歌謡大賞（Seoul Music Awards）』では、「最高音源賞」「ワールドベストアーティスト賞」「本賞」の3冠を達成している。

ライブ活動の面でも大きな動きが続く。7月の仁川公演を皮切りに、日本・アジア・米国・欧州など世界23都市32公演を巡る2度目のワールドツアー『2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW'』が開幕する。仁川のインスパイアアリーナ公演は2日間ともすでに全席完売だ。また、日本最大級の音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2026』への初出演も決定しており、大阪（8月14日）と東京（8月16日）の両会場でメインステージに立つ。

▼ 2nd Studio Album 'PUREFLOW' pt.1 ストリーミング

https://lesserafim.lnk.to/pureflow_jpPR