JESSEがシーンに復帰、能登半島七尾市にて入場無料イベント開催

「能登の日 Bring The HOPE Project」が2026年8月1日（土）、石川県・七尾市文化ホールにて開催されることが発表された。

2010年にハイチ地震のチャリティー活動をきっかけにスタートし、今年16年目を迎えたフリーイベント「戸越の日 〜Bring The HOPE Project〜」。JESSEが戸越公園のベンチにて弾き語り、聴き手と語り合う、そんなスタイルに惹かれたリスナーが自由に集まるイベントは、毎年欠かさず開催されながらも、事前の情報告知は一切なし。参加者の口コミだけで話題が広がり、今では1000人を超える来場者が集う名物イベントへと成長した。

その「戸越の日」が、能登半島へ。舞台は石川県七尾市。音楽、アート、ファッション、古着、アメ車。JESSEを取り巻く多彩なカルチャーが、能登半島に集まる。昨年の怪我療養から活動を休止を経たJESSEにとって、復帰一発目となるイベントとなる。

＜イベント情報＞

能登の日 Bring The HOPE Project

2026年8月1日（土）石川県・七尾市文化ホール

OPEN 12:00 / CLOSE 16:00

出演：JESSE & Friends

チケット情報

入場無料（エントリーシートへの記載をお願いします）

https://forms.gle/ds3N8yYML6AcMapt6

JESSE Official Site：https://www.jesse.tokyo/noto