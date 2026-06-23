Stray KidsがMUFG STADIUMでライブ開催決定、海外男性アーティスト史上初の快挙

Stray Kidsが、MUFG STADIUM（国立競技場）でのライブ開催を発表した。

MUFG STADIUM（国立競技場）でのライブは、今回発表されたワールドツアー「Stray Kids World Tour 」の日本公演として開催される。日本公演は、8月29日（土）、30日（日）の2日間を皮切りに、9月5日（土）、6日（日）、バンテリンドーム名古屋、9月19日（土）、20日（日）の京セラドーム大阪、10月24日（日）のみずほPayPayドーム福岡まで、7公演の開催が発表された。日本7公演で計37万を動員する見込みとおなる。MUFG STADIUM（国立競技場）での単独ライブの開催は、海外男性アーティスト史上初の快挙となるだけでなく、K-POP男性アーティスト史上においても初の記録となる。

今回、ワールドツアー「Stray Kids World Tour 」は、ファーストラインナップとして日本公演7公演を含む全18公演の開催が発表され、韓国・香港・タイペイ・バンコク・シンガポールなどの国・地域を巡る予定。

Stray Kidsは、7月1日（水）に、Stray Kids LIVE Blu-ray『Stray Kids World Tour 』をリリースする。同作は、Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『Stray Kids World Tour 』から、2025年5月に開催された日本で初のスタジアム公演、静岡エコパスタジアムの模様を映像化したもの。ライブ本編には、冒頭の「MOUNTAINS」から、アンコールの「FAM」まで全31曲を余すところなく完全収録され、メンバーのMCやチャレンジ企画はもちろん、大きな話題となった「Truman （HAN & Felix）」、「Burnin' Tires （Changbin & I.N）」、「ESCAPE （Bang Chan & Hyunjin）」、「CINEMA （Lee Know & Seungmin）」の各メンバーユニット曲も収録されるとのこと。

また、【完全生産限定盤】の特典映像には、静岡エコパスタジアム公演のドキュメンタリーだけでなく、東京ドームや京セラドーム大阪を含む日本公演全10公演に密着した豪華ドキュメンタリーを2本立てで収録され、なんと、総尺5時間超えの豪華完全生産限定盤となる。

＜リリース情報＞

Stray Kids LIVE Blu-ray

『Stray Kids World Tour 』

ご予約はコチラ：https://straykids.lnk.to/7t82Wt

「Stray Kids World Tour 特設サイト：http://straykidsjapan.com/runitjapan/

Stray Kids LIVE Blu-ray 『Stray Kids World Tour 特設サイト：https://www.straykidsjapan.com/dominate_bd/

JAPAN Official Site https://www.straykidsjapan.com