「貴方がデビューした17才の頃からの22年間を、今、思い出しています」――。
ワールドカップが全世界をにぎわせているが、“メッシガチ勢すぎる”と話題になっている人物がいる。俳優・小柳ルミ子だ。
自身がずっとファンだというアルゼンチン代表のリオネル・メッシ選手への熱い想いをX(Twitter)にポストしている。
そのポストには、「もはやメッシのW杯というよりルミ子のW杯になりそうな北中米W杯」 「小柳ルミ子はガチ勢だもんな」 「この人のガチ加減すきw」 といったコメントが寄せられ、小柳ルミ子のポストを楽しみにしている人も多く見受けられる。
#メッシ… pic.twitter.com/BXvaEDuiIL— 小柳ルミ子【公式】 (@rumiko2020) June 17, 2026
#メッシ 今日又、涙が出ました😭— 小柳ルミ子【公式】 (@rumiko2020) June 22, 2026
貴方がデビューした17才の頃からの22年間を、今、思い出しています。
貴方の喜びに共に喜び、貴方の涙に共に泣き、貴方の怪我に心痛め、貴方一筋に愛し、尊敬して来た22年間。…
#サッカー好きと繋がりたい 今日のワールドカップ⚽️— 小柳ルミ子【公式】 (@rumiko2020) June 22, 2026
メッシの2得点に涙しました。
凄過ぎて、言葉が見つかりません。
いまフランス🇫🇷vs.イラク🇮🇶は、雨の為一時中断してます。
今日もワールドカップが熱いです😆🔥
メッシ、おめでとう❣️今日も感動を有難う🥰#サッカー #メッシ #ワールドカップ… pic.twitter.com/yAs2T9BMjY
手元にワールドカップの予定表を印刷して書き込みをするほどの熱の入れようだ。
アルゼンチンは日本時間23日、メッシの2発でオーストリアに2-0で勝利をおさめた。次回の試合は28日にヨルダン戦が予定されている。
今後、小柳から発せられる“メッシ熱ポスト”にも期待だ。