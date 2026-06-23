「貴方がデビューした17才の頃からの22年間を、今、思い出しています」――。

ワールドカップが全世界をにぎわせているが、“メッシガチ勢すぎる”と話題になっている人物がいる。俳優・小柳ルミ子だ。

小柳ルミ子

自身がずっとファンだというアルゼンチン代表のリオネル・メッシ選手への熱い想いをX(Twitter)にポストしている。

そのポストには、「もはやメッシのW杯というよりルミ子のW杯になりそうな北中米W杯」 「小柳ルミ子はガチ勢だもんな」 「この人のガチ加減すきw」 といったコメントが寄せられ、小柳ルミ子のポストを楽しみにしている人も多く見受けられる。

手元にワールドカップの予定表を印刷して書き込みをするほどの熱の入れようだ。

アルゼンチンは日本時間23日、メッシの2発でオーストリアに2-0で勝利をおさめた。次回の試合は28日にヨルダン戦が予定されている。

今後、小柳から発せられる“メッシ熱ポスト”にも期待だ。