お笑いコンビ・マユリカが23日、都内にて行われたAI製品を開発・提供するアステリアの「アステリア AI新製品発表会」にゲストとして登場した。

マユリカ

同社が提供する「BAKUSOKU AI」は、最短3分で自由にアプリを作成できるということで、マユリカの2人に「この夏、BAKUSOKU AIで短縮できた時間で、挑戦したいことは?」という質問が。

中谷は「さらにBAKUSOKU AIを使って、旅行の提案をしてもらいたい」と回答。さらに、「(BAKUSOKU AIで)アプリを作って、撮った写真もまとめてもらう」と自身の希望をサービスに絡めて語った。それを受けて、坂本は「むっちゃいいこと言うやん、お前。俺“昼寝”って答えようとしてた」と応じ、会場を沸かせた。

次に、「爆速で叶えたい仕事においての夢や目標は?」と聞かれ、中谷は「芸人がアプリゲームになったりすることがあるんですよ。マユリカのゲームアプリと憧れますね」と期待。それに対し坂本が「どういうゲーム?」と聞くと、「横スクロールで進んで行って悪者を倒す」と答え、「俺らじゃなくていいやん」「俺らが敵倒す意味ないし、感情移入しにくいわ」と鋭いツッコミが飛んだ。

マユリカ

それを受けてタジタジの中谷が「野球の球をどっちが遠くに飛ばせるか」と他の案をあげるも、坂本は「誰がやるん?」「くだらんこと言わんといてくれ」とバッサリ。会場は笑いに包まれた。