広島 vs 巨人の試合開始前情報

  • 対戦カード：広島 vs 巨人
  • 開催球場：MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 巨人2勝-広島3勝（5/13 巨人2-4広島 (広島)、5/12 巨人3-5広島 (広島)、4/30 巨人3-2広島 (巨人)、4/29 巨人2-4広島 (広島)、4/28 巨人11-1広島 (巨人)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 66 36 29 1 .554 -
2 巨人 67 35 30 2 .538 1
3 ヤクルト 67 35 31 1 .530 1
4 DeNA 66 26 38 2 .406 9
5 広島 65 25 37 3 .403 9
6 中日 67 24 42 1 .364 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 70 43 25 2 .632 -
2 ソフトバンク 66 39 27 0 .591 3
3 オリックス 67 36 30 1 .545 6
4 日本ハム 70 38 32 0 .543 6
5 ロッテ 66 33 31 2 .516 8
6 楽天 67 24 42 1 .364 18