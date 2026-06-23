楽天、3回に一挙4点で逆転リード

西武は2回と3回に1点ずつ奪い先行したが、3回裏に楽天打線が爆発。マッカスカー、村林の活躍で一挙4点を奪い、4-2と逆転に成功した。序盤を終えて2点差。

【スタメン】

楽天: 1(右)佐藤 2(中)辰己 3(指)浅村 4(左)マッカスカー 5(一)渡邊佳 6(遊)村林 7(三)平良 8(捕)堀内 9(二)黒川 10(投)瀧中

西武: 1(中)西川 2(遊)滝澤 3(一)長谷川 4(指)カナリオ 5(三)渡部 6(左)岸 7(二)石井 8(捕)柘植 9(右)茶野 10(投)ワイナンス

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 66 36 29 1 .554 -
2 巨人 67 35 30 2 .538 1
3 ヤクルト 67 35 31 1 .530 1
4 DeNA 66 26 38 2 .406 9
5 広島 65 25 37 3 .403 9
6 中日 67 24 42 1 .364 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 70 43 25 2 .632 -
2 ソフトバンク 66 39 27 0 .591 3
3 オリックス 67 36 30 1 .545 6
4 日本ハム 70 38 32 0 .543 6
5 ロッテ 66 33 31 2 .516 8
6 楽天 67 24 42 1 .364 18