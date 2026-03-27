ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンは4月6日、紙巻たばこ、ラッキー・ストライクの新シリーズ「ラッキーズ(Luckies)」から「ラッキーズ・10・ボックス」と「ラッキーズ・6・ボックス」の2銘柄(450円)を全国で発売する。

同シリーズは、ラッキー・ストライクが長年培ってきた伝統とクラフトマンシップを受け継ぎながら、より幅広い層が手に取りやすい価格帯と、スマートなデザインを追求して誕生した新ラインアップ。今回発売する2銘柄はいずれも、ラッキー・ストライクらしい深みのある味わいをしっかりと楽しめるレギュラーフレーバーの紙巻たばこで、20本入りパッケージで展開する。

ラッキー・ストライクの伝統を受け継ぐ味わいとデザイン

現在販売中の「ラッキー・ストライク・エキスパートカット」シリーズ製品は、滑らかで層のある味わいを追求し、オリエンタル葉による豊かな丸みと深みで支持を得ている。一方、今回発売するシリーズは、同社独自のブレンド技術により、たばこ本来の力強さと奥行きのある味わいをよりダイレクトに楽しめる一品として仕上がっている。

また、同シリーズのパッケージは、ラッキー・ストライクの象徴的なロゴを想起させつつ、より柔らかく丸みを帯びたフォルムを採用。ブランドのDNAを継承しながらモダンな印象を付与したデザインとなっている。

さらに、パッケージのカラーリングにおいては、それぞれの味わいを視覚的に表現しており、ラッキーズ・10・ボックスはブランドを象徴する赤を想起させる力強い色調で存在感と伝統を表現。ラッキーズ・6・ボックスは、滑らかな吸い心地をイメージしたブルーを基調に爽やかで洗練された印象を演出する。

期間限定で価格を表示したポリフィルムを採用

発売初期の製品には、希望小売価格を表示したポリフィルムを使用した期間限定仕様を採用している。5月4日以降、在庫状況に応じて通常パッケージへ順次切り替えられる予定だ。なお、流通は自然切り替えとなるため、店舗の在庫状況によって切り替え時期が前後する可能性がある。

※20歳未満の者の喫煙は、法律で禁じられています。

※望まない受動喫煙が生じないよう、屋内や家庭でも周囲の状況に配慮することが、健康増進上、義務付けられています。

※喫煙は、肺がんをはじめ、あなたが様々ながんになる危険性を高めます。