リクスタが運営する名字由来netは、2026年5月13日、「『五』がつく名字ランキングベスト30」を発表した。本調査は、月間1,000万アクセスの「名字由来net」アプリおよび「名字由来net(Web)」の名字データベースから、政府調査機関や電話帳データをもとに実世帯が確認できる名字のみを集計。全国人数の多い順に抽出し、人数は四捨五入で算出した。

第1位は「五十嵐」、全国順位も118位と圧倒的な人数に

「五」の字を含む名字で最も人数が多かったのは「五十嵐」(いがらしなど)で、全国人数はおよそ150,000人となった。全国順位でも118位にランクインしており、2位以下に大きな差をつけて首位に輝いた。続く第2位は「五味」(ごみなど)で、全国人数はおよそ18,100人(全国順位981位)。第3位は「五島」(ごとうなど)でおよそ12,300人(全国順位1,350位)となった。トップ3はいずれも全国人数が1万人を超える結果となった。

4位以下には「五月女」(さおとめなど)がおよそ6,900人でランクインしたほか、13位には「五日市」(いつかいちなど)がおよそ1,300人で入った。また、29位には「七五三」(しめなど)がおよそ650人、30位には「五十君」(いそぎみなど)がおよそ640人でランクインしており、バラエティ豊かな名字が並ぶ結果となった。

名字由来netについて

名字由来netは、政府調査機関のデータや電話帳データをもとに、実世帯が確認できる名字を網羅した日本最大級の名字情報サイトである。今回の調査は第668回目であり、前回は「2026年『愛』がつく名前ランキングベスト30」を発表している。